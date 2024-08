Fraude electoral en Venezuela: el chavismo propuso vetar la observación internacional en futuros comicios

El chavismo buscará prohibir la observación internacional de sus elecciones (REUTERS)

El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodriguez, propuso este martes reformar la ley del país para prohibir la observación internacional futura de sus elecciones, en lo que representa una nueva cruzada del régimen de Nicolás Maduro contra estos organismos que velan por la democracia y la transparencia en todo el mundo.

Durante una sesión en la Asamblea Nacional, Rodríguez presentó la propuesta y aprovechó, nuevamente, para apuntar contra el Centro Carter, que supervisó bajo su invitación el proceso del pasado 28 de julio y definió que se trató de un evento carente de garantías democráticas, así como la ONU, que ya presentó su informe sobre los hechos de aquel domingo.

“Propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones (...) ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen?”, apuntó.

A continuación, se refirió a la misión del Centro y tildó a sus miembros de “basuras pagadas por el USAID (la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)”, luego de que estos se alinearan con la postura de la mayoría de los líderes mundiales, que exigen al Consejo Nacional Electoral la presentación de las actas que respalden el supuesto triunfo de Nicolás Maduro.

El Centro concluyó que el evento transcurrió en “ausencia de transparencia”, por lo que “no puede ser considerado democrático” (AFP)

“Están diciendo cuanta barbaridad se les ocurre, sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin nada, porque vinieron a lo que vinieron: a dañar, a agredir”, agregó.

El pasado 31 de julio, apenas tres días después de los comicios, la institución concluyó que el evento transcurrió en “ausencia de transparencia”, por lo que “no puede ser considerado democrático”. También, subrayó que “no hay evidencia” de que el CNE haya sufrido efectivamente el supuesto hackeo que le impidió la difusión de los documentos oficiales, dejando así sin efecto las denuncias del chavismo del supuesto “golpe de Estado ciberfascista” en curso.

“Empresas monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicio (hackeos) y no hubo una esa noche. La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”, explicó.

A la par, los expertos dijeron que tras “analizar los números” recopilados, se “confirma a Edmundo González Urrutia como el ganador con más del 60% de los votos”.

El Centro Carter respaldó la victoria de González Urrutia (EFE)

Durante su intervención, Rodríguez se refirió también al panel de expertos de Naciones Unidas -que viajó a Venezuela en julio y este martes presentó al CNE su informe provisional, el cual finalmente hará público- y repudió su cambio de actitud.

“Ese panel de expertos es un panel de basura, sin palabra, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hoy anuncia que lo hará público”, declaró ante los legisladores.

La ONU ha sido uno de los organismos que más activamente ha estado repudiando el accionar del chavismo en los últimos días, denunciando un uso desproporcionado de la fuerza contra los civiles y la creación de un “clima de miedo”.

(Con información de AFP)