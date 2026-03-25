Polémica en Salta: un municipio denunció que realizaron un casamiento dentro de la reserva Quebrada de las Conchas

El municipio de Cafayate denunció la celebración de un casamiento sin autorización en la reserva natural Quebrada de las Conchas, Salta

La Municipalidad de Cafayate, localidad de la provincia de Salta, denunció ante las autoridades la realización de un casamiento en la reserva natural Quebrada de las Conchas, específicamente en el paraje La Punilla, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 68.

La alerta surgió luego de que circularan imágenes en redes sociales mostrando la celebración de una boda en pleno corazón de este espacio protegido, lo que generó reacciones entre organizaciones ambientalistas y habitantes del lugar.

El municipio informó que tomó conocimiento de un posible evento sin la autorización correspondiente y, en consecuencia, formalizó la denuncia y solicitó la intervención policial para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

Autoridades advirtieron que cualquier evento masivo dentro de la Quebrada de las Conchas requiere permisos por ley para proteger el entorno natural

El área en cuestión está protegida por la Ley Provincial 6806, que establece normas para la preservación del patrimonio geológico, paleontológico y paisajístico. Las autoridades municipales subrayaron que cualquier actividad masiva dentro de la reserva requiere permisos específicos, orientados a evitar impactos sobre el entorno natural. Advirtieron que el uso de luces y equipos de sonido, sumado a la presencia de infraestructura y gran cantidad de personas, podría alterar el comportamiento de la fauna local y acelerar la erosión de las conocidas formaciones rocosas de la zona.

“La Municipalidad reafirma su compromiso con el cuidado del entorno natural y solicita a la comunidad y a los visitantes respetar las disposiciones establecidas para la protección de estos espacios”, expresaron en un comunicado oficial.

Tras la difusión del caso, una mujer identificada como Lucía G. se manifestó en redes sociales, asegurando ser propietaria de una vivienda dentro de la Quebrada de las Conchas y defendiendo la celebración del casamiento familiar, según indicaron medios locales como Informate Salta y HolaSalta.

Según sus dichos, la propiedad de su familia se ubica dentro de los límites de la reserva y, de acuerdo a su versión, se habrían contemplado los permisos pertinentes para el festejo.

La Ley Provincial 6806 regula las actividades en la reserva, especialmente para prevenir daños en el patrimonio geológico, paleontológico y paisajístico

La mujer en cuestión sostuvo: “Ahora... yo pregunto. ¿No puedo festejar la boda de un familiar en el fondo de MI CASA?”. Además, remarcó que residen en el lugar desde 1965 y cumplen con el pago de impuestos inmobiliarios rurales. No obstante, hasta el momento no se confirmó oficialmente si el evento denunciado corresponde al casamiento aludido en redes sociales.

Mientras tanto, vecinos y pobladores reiteraron el carácter de área protegida de la Quebrada de las Conchas y recordaron las exigencias legales para la realización de cualquier tipo de actividad. Por el momento, se aguarda la intervención de la Justicia para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Denunciaron el robo de una cámara que monitoreaba a una especie en peligro de extinción

El Parque Nacional Nahuel Huapi reportó días atrás el robo de una cámara trampa que servía para el seguimiento del huillín, una nutria autóctona considerada en peligro de extinción. El hecho tuvo lugar en el sector Brazo Blest del lago Nahuel Huapi, dentro de una zona de Reserva Estricta. Las autoridades señalaron que la pérdida de este dispositivo implica mucho más que la sustracción de un objeto tecnológico.

Según se difundió en las redes sociales del parque, la cámara robada —de la marca Browning, modelo Darks Full HD Trail Camera— integraba un proyecto dedicado a la observación y estudio del huillín, cuya existencia en el país atraviesa una situación muy delicada.

El Parque Nacional Nahuel Huapi denunció el robo de una cámara trampa utilizada para el monitoreo del huillín, especie en peligro de extinción

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi especificó en un comunicado que el equipo estaba ubicado en un área donde no está habilitado el acceso para visitantes ni el desembarco, una medida pensada para permitir el monitoreo sin posibles alteraciones externas en un entorno esencial para la preservación de la especie.

El área de Reserva Estricta tiene como objetivo exclusivo la obtención de datos científicos y la protección de especies como el huillín.

La ausencia de la cámara implica “la interrupción de meses de monitoreo y recolección de información sobre una de las especies más amenazadas de nuestros ecosistemas”, de acuerdo con el comunicado.

La observación de estos animales depende en gran parte de equipos como el que fue robado, que resultan indispensables para conocer sus costumbres y su estado poblacional.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi instó a la comunidad a colaborar con la recuperación del material sustraído. Se invitó a quienes puedan aportar datos sobre la ubicación de la cámara a comunicarse con el Área Biología de la Conservación, con la bióloga Carla Pozzi —cuyo contacto está disponible en los canales oficiales— o a acercarse personalmente a la sede administrativa en la avenida San Martín 24.

En su mensaje, las autoridades destacaron la importancia del compromiso ciudadano para la protección tanto del huillín como de la fauna local. “La colaboración de la comunidad es fundamental para proteger al huillín y la fauna del Parque”, afirmaron desde la institución.