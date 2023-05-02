Venezuela

Luis Almagro celebró la valentía de Juan Guaidó frente a los abusos de la dictadura chavista en Venezuela

El secretario general de la OEA cerró la 53ª Conferencia de Washington reconociendo la labor del líder opositor en su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro y lo invitó a dar las palabras finales del evento

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, saludó la valentía del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, quien participó en la 53ª Conferencia de Washington sobre las Américas, tras ser expulado de Colombia hace pocos días, viéndose obligado a refugiarse en Estados Unidos.

Almagro destacó la labor del dirigente opositor al enfrentarse a la dictadura de Nicolás Maduro dentro de Venezuela y aprovechó para destacar los desafíos a los que Guaidó se tuvo que someter mientras luchó por la restauración de la democracia en el país caribeño.

“Quiero reconocer aquí la presencia del presidente Juan Guaidó, ex presidente de Venezuela, quien ha sido un político valiente que ha luchado contra una dictadura, enfrentando los desafíos, enfrentando a una dictadura que es famosa en todo el mundo por sus crímenes contra la humanidad, por torturar personas, por tener personas en prisión, por ejecuciones extrajudiciales”, destacó Almagro.

Luis Alamagro, durante su discurso en la 53ª Conferencia de Washington sobre las Américas

El reelecto secretario de la OEA agradeció al líder opositor por hacer frente a los abusos de la dictadura chavista dentro del territorio venezolano y posteriormente le cedió la palabra para cerrar la Conferencia de Washington.

“Gracias Juan por todo que has hecho”, dijo Almagro.

Por su parte, el dirigente venezolano agradeció al secretario general de la OEA “por ser la voz de la resistencia” que se ha enfrentado a la dictadura en Venezuela. “Queremos regresar a nuestro país para detener todo ese miedo en la región. Gracias por resistir a las intimidaciones de las dictaduras y defender los derechos humanos”, dijo Juan Guaidó.

El opositor destacó que su presencia en el evento se debe a que ha logrado sobrevivir a la persecución del régimen, pero destacó que hay cientos de venezolanos que “no pueden contar su historia”.

“Por favor contemos la historia de esos sobrevivientes que aún resisten a los horrores en nuestros países. Estamos con los pobres, estamos con los migrantes, estamos con la democracia”, dijo Guaidó.

Juan Guidó refieriéndose a la situación de los venezolanos durante el cierre de la 53ª Conferencia de Washington sobre las Américas

“Para ponerle fin a la migración necesitamos progresos, para lograr esos progresos, necesitamos democracia, necesitamos respeto a los derechos humanos”, concluyó.

Guaidó llegó a Miami (Florida) la semana pasada desde Colombia ante las amenazas de ser deportado a Venezuela por el Gobierno de ese país.

Guaidó viajó a Washington con la intención de establecer contactos con congresistas y funcionarios, participar en un evento y ofrecer una rueda de prensa.

Según dijo en Miami el pasado jueves, al igual que cuando era reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, incluido EEUU, busca el apoyo de la comunidad internacional para unas elecciones libres en Venezuela y “protección” para los millones de personas que están a merced de la “dictadura”.

Guaidó dijo que piensa regresar a Venezuela, pero una vez que esté “protegido” él mismo, pues no va a “entregar un rehén más a la dictadura de Maduro”.

Por otra parte, la semana pasada, Almagro fue ratificado por el Consejo Permanente de la OEA para que continúe conduciendo el organismo pese a las críticas de Argentina, México y Bolivia.

