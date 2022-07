Hace 10 años: esto pasaba el 17 de julio

Luego de 17 días de paro policial, la Gendarmería asumió la seguridad en Santa Cruz.

Pocos días antes, por la toma del yacimiento Cerro Dragón, la presidenta había dicho que ya no enviaría fuerzas de Gendarmería a las provincias: luego del conflicto, nueve personas de la fuerza habían muerto cuando chocaron los micros que las llevaban a Rosario. Pero tras 17 días de paro de la policía santacruceña, decidió contradecirse y ayudar al gobernador, Daniel Peralta, que lo había solicitado.

Aunque no tenía una buena relación con él, Cristina Kirchner dejó firmada la orden de movilización antes de salir en visita oficial hacia Bolivia. “Todos estamos en un estado de indefensión debido a esta protesta, que está llevada a límites de irracionalidad”, había argumentado el gobernador. La irracionalidad aludía a que los policías no habían aceptado su primera y última oferta de aumento.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, hoy en la provincia de Buenos Aires y crítico del gobierno, viajó a Río Gallegos para supervisar el operativo de 1.500 gendarmes y prefectos. Comenzaría por la capital santacruceña y Caleta Olivia, los lugares con mayor población y mayor índices de delitos. El gobernador, mientras tanto, repetía en los medios que no iba a renunciar: “No me va a sacar nadie del lugar donde la gente me puso”.

Cristina Kirchner fue en visita oficial a Bolivia para firmar acuerdos bilaterales sobre la provisión de gas a Argentina. (EFE)

En Cochabamba —fue la primera presidenta argentina en esa localidad boliviana— Kirchner era la invitada de honor a una comida para 200 personas, entre ellos dirigentes políticos, indígenas y sociales. Al día siguiente firmaría con Evo Morales acuerdos bilaterales sobre la provisión de gas a Argentina: se aumentaría 3 millones de metros cúbicos, para llegar a a 16,3 millones, y en 2013 sería de 19,2 millones.

También se realizaría una exploración conjunta de hidrocarburos, para “levantar la bandera de la industrialización de productos internos y agregar valor a nuestros recursos naturales”, explicó Kirchner, y profundizar “la articulación económica entre los gobiernos de América del Sur”.

Como si no hubiera tomado café con ella la mañana anterior, Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, cargo que aún conserva, respondió a un periodista que le preguntó si creía en las cifras del Indec: “Por supuesto que no”. Ups. Como diría Homero Simpson: “Cerebro: ¿lo dije o lo pensé?”.

Aquel martes le preguntaron a Andrés Rodríguez, de UPCN, si creía en las cifras del Indec: “Por supuesto que no”, dijo.

La reunión del antimoyanismo con Kirchner había estado llena de “cordialidad”, agregó. “La palabra oficialista no me molesta, estamos de acuerdo con el modelo que han instaurado Néstor y Cristina Kirchner”. No obstante, debió regresar al tema: “Cuando vamos a paritarias, no hablamos de una oficialidad del Indec, hablamos de lo que percibimos en nuestra actividad. Estos porcentajes tienen que ver con la realidad del costo de vida que sufre la gente”.

La Asociación de Trabajadores del Estado había acusado a los afiliados de UPCN, su rival, de haber “acompañado desde el inicio” la política gubernamental, dijo el secretario adjunto de ATE Indec, Raúl Llaneza. “Lo que dijo Rodríguez demuestra que todo este tiempo estuvimos en el buen camino al protestar contra la manipulación de los índices”.

Al otro lado de la General Paz los estatales bonaerenses empezaba otro paro de 48 horas por la división del aguinaldo, aunque el gobernador, Daniel Scioli, actual miembro del Gabinete nacional, había firmado el decreto que aseguraba el pago total antes del 15 de agosto. “Habrá paro docente el 30 y 31 de julio”, anticipó Roberto Baradel, del Suteba y la CTA bonaerense, sobre el peligro que corría el comienzo de las clases luego de las vacaciones de invierno.

Roberto Baradel, del Suteba y la CTA bonaerense, ratificó el paro y advirtió que podría haber más tras las vacaciones de invierno.

El blue volvió a subir, aunque a cifras hoy inverosímiles: aumentó 24 centavos y cerró a $ 6,55, con lo cual la brecha con el dólar BCRA llegó a su punto máximo hasta el momento, un 43 por ciento. “Para comprar dólares en la Argentina te piden hasta la vacuna antivariólica de la abuela”, dijo el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien tenía ambiciones presidenciales y pensaba en 2015.

En esa línea que lo distinguiría del kirchnerismo, defendió a su par bonaerense: “Estuve hablando con Scioli y creo que tiene que defender los derechos de su provincia”, agregó de la Sota, quien moriría en un accidente en 2018. “Los reclamos que Córdoba tiene frente al gobierno federal no son pedidos de asistencia ni de ayuda, queremos cobrar lo que es nuestro”.

Expulsada de Venezuela cuatro años antes, la organización Human Rights Watch volvió a criticar al país que gobernaba Hugo Chávez, en un informe. “En Venezuela no hay institución ni autoridad alguna que pueda ejercer el poder en términos independientes de lo que sean los deseos o la voluntad del Ejecutivo”, aseguró el documento “Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez”.

Human Rights Watch difundió su documento “Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez”. (Reuters)

En aquel momento el presidente venezolano, gravemente enfermo, llevaba 13 años en el gobierno y buscaba su reelección. “La acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos le permitieron al gobierno de Chávez intimidar, censurar e iniciar acciones penales contra críticos de su gestión y contra opositores en varios casos vinculados con el poder judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil”, completó HRW.

En Italia aumentó la pobreza: la relativa llegó al 13,6% de la población y la absoluta, al 5,2%, cifras reveladoras de la magnitud de la crisis que afectaba a la tercera economía de la UE. El informe del Istat oficial destacó que las personas sin ingresos o con ingresos proletarios eran las más afectadas, y que en el sur del país una e cada cuatro familias era pobre.

El culebrón de San Lorenzo, que había deparado escenas de dramatismo como la internación por taquicardia del presidente del club, Carlos Abdo, y un vaso de agua arrojado a la cara del vice primero, Jorge Aldrey, continuó con las declaraciones de Marcelo Tinelli, quien sería su presidente hasta hace poco: “El club está lleno de impresentables”.

Marcelo Tinelli dio marcha atrás en la vida política de San Lorenzo y ardió Troya.

El presentador se refería a Aldrey, a quien llamó “patético”: “Ayer le veía la cara y no lo podía creer. No entiendo cómo Abdo tuvo como vice a alguien que está sospechado de quedarse con pases de jugadores. Lo das vuelta y no se le cae una moneda”.

El vice primero —que salía al aire en una radio mientras Tinelli insistía en la gente “de cuarta categoría, que vive del club”— le respondió: “Al escuchar las declaraciones de este muchacho Tinelli me da la sensación de que estuvo todo armado. Quiso generar el caos y lo logró”. Acto seguido le ofreció “una primicia” a su entrevistador: “En este momento renuncio a la vicepresidencia de San Lorenzo”.

En realidad, la Comisión Directiva de San Lorenzo ya había renunciado en pleno y la asamblea de socios debía poner fecha a las elecciones. Mientras la interna llegaba a su punto de quiebre, el técnico Ricardo Caruso Lombardi pidió que se suspendiera el partido con Huracán del domingo siguiente: “Tengo tres o cuatro titulares, nada más. El resto no tiene contrato o son chicos que aún no están para debutar en primera división”, argumentó.

