Caligaris розпочне святкування свого 25-річчя з 4 концертів у Національній аудиторії

Гурт з Кордови, в Аргентині, буде гастролювати різними частинами американського континенту, щоб відсвяткувати 25-ту річницю своєї кар'єри , і, очевидно, їм довелося почати свою подорож мексиканською територією, де одна з аудиторій, найбільш захоплена своїми піснями, їх шоу та їх радістю є.

По-перше, вони представили два концерти в Національній аудиторії в Мехіко 11 та 12 серпня 2022 року, тому їх квитки надійшли у продаж 29 та 30 березня з метою перевірити шлях, можливо, якщо все пройшло добре, щоб додати якусь іншу дату.

Вони, нарешті, досягли успіху. Успіх у продажу квитків був таким, що вони оголосили ще дві дати 18 та 19 серпня, загалом 4 дати в Колосі Реформи, де, якщо все піде добре, вони мали б сукупний 8 історичних концертів на сцені, про які багато хто тільки мріє.

«Це виклик, ми сподіваємось, що люди приєднаються до нас і дожити до того, що таке сценарій. Тутвін спеціально особливий, варварський, акустично блискучий, музикант відчуває себе комфортно. Ми сподіваємось, що це вечірка, і люди були схвильовані. Це буде огляд всієї нашої історії. Шоу для всієї родини», - розповіли пресі Мартін Пампільоне та Хуан Талеб.

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І незважаючи ні на що, вони підтвердили на прес-конференції, у них все ще є кілька мрій виконати, одна з них, в самій Національній аудиторії. Це коридори місця проведення, гардеробні, тунелі та інші зони, де можна побачити обличчя деяких найбільших художників, які були частиною історії колосу. Саметут вони хочуть бачити себе відображеними одного дня, серед класиків, історичних.

Але що стосується концертів у Мексиці, одне з їхніх великих побажань - це, мабуть, виступ у Естадіо Ацтеці, емблематичному місці історії аргентинського футболу, де вони виграли кубок світу з Дієго Армандо Марадоною, здається, більше бажання немає.

Але є, це Plaza de la Constitución, або також відомий як Столиця Зокало, де грали чудові міжнародні музичні особистості, абсолютно безкоштовно, такі як Ману Чао, Джастін Бібер, Пол Маккартні або навіть Роджер Уотерс із вражаючим шоу The Wall.

«Ми пройшли весь шлях, ми прийшли на початку, нас ніхто не знав, ці місця були заповнені, потім середні місця, а потім важливіші місця. Завждиє мрії, я хотів би, наприклад, в Estadio Azteca, але в Zocalo для мене це було б те, чого нам не вистачає», - підкреслили члени групи, які надихають свої пісні в аргентинському квартеті.

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Квитки тепер доступні, і купити їх можна в касах готелю і через мережу Ticketmaster , як онлайн, по телефону, так і в їх сервісних центрах, розташованих в різних куточках країни.

Ціна починається від 360 песо найвищих секцій Національної аудиторії. Якщо ви спробуєте придбати їх прямо зараз, у вас не буде можливості вибрати кращі ціни, оскільки все немає в наявності, особливо на п'ятницю, 12 серпня.

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