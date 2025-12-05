Tendencias

Precalentar el horno, el secreto de los chefs: texturas perfectas, colores dorados y sabores que transforman cualquier receta

Consejos de expertos y errores comunes que arruinan el sabor. El arte de lograr un horneado profesional en casa

Guardar
El precalentado del horno garantiza
El precalentado del horno garantiza texturas y sabores ideales en recetas de repostería y panadería, según expertos culinarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas suelen pasar por alto el precalentado del horno, pero especialistas afirman que comenzar con la temperatura adecuada resulta clave para lograr texturas y sabores ideales al cocinar.

Sarena Shasteen, especialista en contenido culinario de Bob’s Red Mill, explicó a Real Simple que el precalentado es esencial para obtener resultados óptimos, en especial en la elaboración de productos horneados.

Aunque existen situaciones puntuales en las que no es indispensable, omitir este paso impacta la textura, el color y el sabor de los alimentos, según un estudio citado por el medio.

Por qué el precalentado marca la diferencia

Al precalentar, el horno llega al nivel térmico necesario antes de introducir cualquier preparación. Shasteen afirmó especialistas a Real Simple: “Precalentar el horno es uno de esos pequeños pasos que marcan una gran diferencia”.

El calor inicial del horno
El calor inicial del horno activa los agentes leudantes, permitiendo que pasteles y galletas suban de forma uniforme (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este calor constante y desde el inicio garantiza la activación inmediata de los agentes leudantes, como el polvo de hornear o el bicarbonato. De esta forma, los pasteles suben de forma uniforme y las galletas adquieren su textura ideal. En preparaciones delicadas, la estructura y el volumen dependen de una temperatura precisa desde el comienzo.

Consecuencias de saltar el precalentado

Si se hornea en un horno frío, las reacciones químicas esenciales no se desarrollan como deberían. Shasteen advirtió a Real Simple: “Los pasteles o panes rápidos pueden subir lentamente y luego colapsar porque los agentes leudantes gastan su energía antes de que la estructura se fije”.

En el caso de las galletas, es común que se expandan demasiado y queden finas y desiguales. Además, tanto el color dorado como el sabor que brinda la caramelización requieren de un calor constante y elevado.

Omitir el precalentado afecta la
Omitir el precalentado afecta la textura, el color y el sabor de los alimentos horneados, advierten especialistas (Freepik)

El proceso de caramelización es fundamental para aportar matices complejos y atractivos a los productos horneados. Si la temperatura no es la adecuada desde el inicio, este proceso no se desarrolla por completo, lo que reduce la riqueza de sabores y aromas en los platillos.

Un bizcocho que entra en un horno frío puede quedar pálido, con una miga densa y poco aireada. Por el contrario, al recibir el golpe inicial de calor, desarrolla una corteza crujiente y un interior esponjoso.

Cuándo se puede omitir el precalentado

Si bien suele ser la mejor práctica, hay excepciones. Shasteen señaló a Real Simple que en guisos o cocciones lentas, se puede iniciar con el horno frío sin afectar el resultado final. Un pollo asado a baja temperatura o una cazuela pueden aprovechar un aumento gradual de calor para lograr una cocción más uniforme. Incluso al recalentar alimentos, comenzar con el horno frío no representa un inconveniente.

El uso de un termómetro
El uso de un termómetro de horno ayuda a alcanzar la temperatura precisa y mejora el control en la cocina casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen también recetas tradicionales que funcionan con este método, como algunos postres a base de leche o platos que se preparan en baños María, en los que una elevación lenta de la temperatura contribuye a obtener texturas suaves y cremosas.

Claves para un horneado exitoso

Para asegurarse de alcanzar la temperatura justa, Shasteen recomendó a Real Simple utilizar un termómetro de horno, ya que muchos hornos domésticos muestran temperaturas inexactas. También sugirió revisar las recetas con atención, ya que algunas, especialmente las de pan, indican precalentar el recipiente en el que se cocinará la masa, como una olla de hierro.

Precalentar el horno marca la
Precalentar el horno marca la diferencia entre un plato aceptable y uno memorable, aportando profesionalismo al horneado doméstico (Freepik)

La temperatura inicial determina la textura, el color y el éxito de las preparaciones: para los expertos, precalentar el horno sigue siendo la mejor práctica en la mayoría de recetas de repostería y panadería. En cambio, guisos, cocciones lentas y recalentados permiten un inicio en frío sin afectar el resultado final.

La atención a estos detalles marca la diferencia entre un resultado simplemente aceptable y un plato memorable. Además, desarrollar el hábito de precalentar el horno contribuye a un mayor control sobre el proceso culinario y a una cocina más profesional en casa.

Temas Relacionados

Precalentar el hornoSarena ShasteenBob’s Red MillHorneadoReposteríaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿Qué le pasa al cuerpo durante un ataque de pánico y cuáles son los síntomas?

El desconcierto físico y mental puede ser abrumador, pero conocer las respuestas automáticas del organismo y aplicar herramientas simples es clave para recuperar el control. Recomendaciones de especialistas en salud mental

¿Qué le pasa al cuerpo

Cómo elegir el peso adecuado de las mancuernas según el objetivo y nivel de entrenamiento

Determinar la carga correcta para cada ejercicio influye en el progreso muscular y la prevención de lesiones. El ajuste se basa en la meta personal, la experiencia previa y la capacidad de cada grupo muscular, según afirman especialistas en entrenamiento de fuerza a Women´s Health

Cómo elegir el peso adecuado

Más allá del espejo: cuáles son las estrategias avaladas por la psicología para construir una imagen corporal positiva

La percepción del cuerpo se forja entre presiones invisibles, ideales históricos y la mirada social, afirman los expertos. Cuáles son las técnicas que rompen con la autocrítica y los modelos impuestos; y permiten reconciliar mente y apariencia

Más allá del espejo: cuáles

Desafíos de la crianza moderna: el agotamiento parental y cómo recuperar el tiempo propio

Especialistas en psicología y economía advirtieron que la sobrecarga de tareas y los estándares sociales elevados incrementaron el cansancio en madres y padres. La charla compartida en el pódcast “Good Inside” detalló acerca del bienestar familiar y calidad del tiempo compartido

Desafíos de la crianza moderna:

Flexibilidad mental: el secreto para evitar el desgaste de perseguir objetivos inalcanzables y proteger el bienestar

Personas que logran redefinir sus prioridades y explorar nuevas metas experimentan beneficios que desafían ideas tradicionales sobre éxito, según expertos en neurociencia y psicología de la conducta actuales

Flexibilidad mental: el secreto para
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la primera

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

Las increíbles obsesiones y certeras precauciones del doctor Bilardo en los sorteos de los Mundiales 86 y 90

TELESHOW
Luchi Patrone y Tato Algorta,

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

INFOBAE AMÉRICA

El estremecedor caso del hombre

El estremecedor caso del hombre que estranguló a su novia, ocultó el cuerpo durante seis semanas y se presentó en televisión

Más allá del espejo: cuáles son las estrategias avaladas por la psicología para construir una imagen corporal positiva

Nasry Asfura pidió “serenidad” y afirmó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales en Honduras

El Pentágono confirmó la venta de submarinos a Australia como parte del acuerdo de seguridad dentro de la alianza estratégica militar

Cinco presos murieron en la cárcel más grande de Ecuador: investigan si se trata de un nuevo brote de tuberculosis