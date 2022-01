Modo reset: cómo planificar el motor corporal para el 2022

(Getty)

Si se lo piensa rigurosamente, el 1 de enero no es más que el día posterior al 31 de diciembre. Ahora bien, el calendario no cambia caprichosamente de año y es por eso que, ante la llegada de los nuevos 365 días, es común hacer todo tipo de planificaciones y puesta a punto de cuestiones que deseamos hacer, y que tal vez no pudimos concretar durante el año que pasó.

Si hay algo que nos enseño la pandemia es la toma de conciencia del presente, y la importancia de los hábitos saludables. Nuestro cuerpo funciona mejor, se sabe, cuando logramos cierto equilibrio con nuestra alimentación, el buen descanso y el ejercicio físico. Estos tres pilares son los que nos ayudan a no enfermarnos y genera la energía suficiente para encarar -volviendo al punto- los nuevos 365.

Infobae propone aquí la mirada de una psicóloga, un neurólogo, una nutricionista y un entrenador físico para armar este rompecabezas, una mirada integral de nuestro cuerpo. Cada una de estas áreas, por separado y juntas, hacen a nuestro bienestar.

Claves del psiquismo

“El psicoanálisis no ofrece manuales, aunque si, tal vez algo así como una “hoja de ruta” siempre atenta a los cambios de orientación y los recorridos de la singularidad de cada persona”, dice Gabriela Goldstein, psicoanalista, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina APA.

Imagen de referencia. La pregunta que más búsquedas ha registrado Google referente a la salud mental en Colombia en el último año ha sido: “Qué decirle a una persona con depresión”. Foto: Colprensa/archivo

“Pero podemos decir que probablemente coincidamos en varios puntos con las otras disciplinas o áreas que si lo hacen. Porqu e podemos hipotetizar que todos apunten a una vida sana, con energía renovada y una recarga que nos prepare para dar un salto positivo, y no empezar con el “resto” o tal vez saber usarlo. Todo apunta a la recarga libidinal, o sea de energía vital y a una posible “catharsis” o descarga buena, o sea pensada, calculada de los grandes montos de angustia que hemos soportado en estos tiempos. No es necesario dar explicación sobre esto”, agrega la especialista.

“La actividad física, o muscular, descarga “pulsion de muerte” por ejemplo, es decir descarga impulsos negativos. Y por otro lado, genera endorfinas, sustancias que aportan Eros, o sea energía vital. También descomprime el “aparato psíquico” y se puede pensar de otra manera, salir de los circuitos cerrados de la mente. La buena alimentación, nos hace bien en si misma, pero se enlaza con un saludable efecto de “cuidado de si” y por ende de los demás, que produce bienestar”, dice Goldstein.

O sea que “los manuales para el psicoanálisis, se transforman en “claves” del psiquismo que generan bienestar y un potencial de transformación en el camino nuestros deseos posibles”, explica Goldstein. Y cierra: “ Somos una compleja organización psiquesoma que tiene un potencial libidinal para desarrollar , si podemos incluir la reflexión. Es interesante ir viendo cómo usarlo. Trabajar, Leer, escuchar música, caminar, los vínculos afectivos, hoy virtuales, y cuidarnos y cuidar todo esto es equivalente al amor. Y eso es curativo y creativo”.

(Getty)

Arrancar el año bajando el nivel de estrés

“Siempre que se arranca un nuevo año nos detenemos a pensar en lo que hemos transitado y en lo que queremos para nuestro futuro. Pero este 2022 tendrá cambios más marcados en la actitud frente a la vida en la mayoría de nosotros que otros años”, dice a Infobae Alejandro Andersson, médico neurólogo y director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires.

“Venimos de una crisis mundial. Y todas las crisis graves inducen fuertes cuestionamientos sobre la propia vida, sobre lo logrado hasta el presente, sobre los objetivos, actitudes, conductas y dedicación a actividades que se sentimos que debemos cambiar. Sería casi como reinventarse en la post pandemia e ir a las cosas más esenciales de la vida”, agrega el neurólogo.

(Getty Images)

Para la Neurología es clave para lograr esto tener dentro de un cuerpo saludable un cerebro sano. “Esto nos otorga calidad de vida y la posibilidad de envejecer al menor ritmo posible. Arrancar el año bajando el nivel de estrés, descansar con una buena arquitectura de sueño y horarios lógicos, y volver a una dieta con los nutrientes necesarios es la base”, dice Andersson.

Al cerebro y sus 86000 millones de neuronas hay que entrenarlas y ejercitarlas con:

Actividad Física: aeróbica (caminar, correr, bici, nadar) y de movilidad (gimnasia, yoga, pilates). Esto estimula nuestra inteligencia corporal cinestésica y espacial.

Actividad Intelectual: Todos los días hay que aprender algo nuevo. Esto debe hacerse de forma tan variada tanto como lo es nuestra inteligencia múltiple (estudiar idioma, música, relatos, resolver crucigramas, sudoku y lógica matemática, entrenar la memoria, observar la naturaleza)

Actividad Social: ver nuestro psiquismo interior y ponernos en el lugar del otro estimula nuestra inteligencia intrapersonal e interpersonal.

Actividad Manual: nos permite lograr la satisfacción de crear cosas por nosotros mismos, con nuestras propias manos, entrenar nuestra coordinación y dar forma a las ideas que surgen en nuestra mente.

Cuando brindemos por este Nuevo Año diciendo “Salud” espero que seamos conscientes de la importancia de esta palabra, sin ella nada es posible.

(Getty)

La alimentación saludable es una gran aliada. “ La planificación de tu menú creo que siempre es un buen punto de partida Si no sabés por donde empezar a organizarte, elegí preparaciones sencillas, completas y coloridas, para tus días de verano. Si planificar la semana te resulta un montón anda de a poco, por día o para dos dias Acompáñalo con la listita de compras así no te olvidas de nada”, dice a Infobae Julieta Pomerantz, Licenciada en Nutrición, miembro de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND)

“No hagas “dietas de moda” para desintoxicarte de todo el mes de diciembre. Si comiste mucho y querés sentirte más liviano, elegí alimentos frescos como frutas y verduras, cereales integrales y legumbres así como frutos secos, semillas. Reducí los azúcares y las harinas refinadas así como los productos ultra procesados, todo lo que puedas”, agrega la nutricionista.

ARCHIVO - Mucha verdura y fruta es parte esencial de una dieta saludable que desacelera el envejecimiento. Foto: Christin Klose/dpa

“Si estás de vacaciones ya sea en la playa, en la montaña, o una quinta o te tomas el finde fuera de casa, ármate tus viandas para tener opciones saludables a la hora de comer. En una louncherita podes llevarte un sándwich saludable, por ejemplo: tomate, lechuga, atún/pollo/huevo y queso; o lo mismo en un wrap, tuppercito con ensalada (tipo cesar o waldorf o colslow o veggie con legumbres, así salimos de la clásica mixta). No olvides llevar postre/snacks saludables: ensalada de fruta fresca, unas almendras o nueces o maní sin sal, algunos bastones de zanahoria o unos pochoclos sin azúcar”, finaliza Pomerantz.





(Getty)

“Si hace unos años, la gente me hubiese preguntado músculo o espiritualidad, yo hubiera dicho músculo. Hoy la cosa cambió”, comienza diciendo a Infobae Daniel Tangona, el reconocido coach, trainer y escritor. “Y no desde el sentido místico, sino desde el hecho de mirarnos un poco más para adentro. Estamos viviendo a revoluciones que no pueden manejar ni el cuerpo ni la mente, lo cual se hace muy complejo”, agrega.

“La época en la que más se habla de fitness y calidad de vida, la que más se habla de alimentos saludables, es en el momento en que hay cada vez más colesterol, cáncer y diabetes. Esto me llama a la reflexión de que lo que nos está afectando es el estrés, el cual libera el sistema inmunológico porque aparecen patologías como la angustia, ansiedad y depresión. Y la baja autoestima que es como andar con el freno mano puesto sobre Avenida Libertador”, dice Tangona.

“Hay que pensar en una computadora, cuando uno está trabajando y empiece abrir ventanas y ventanas. Llega un momento en que la computadora se hace muy lenta y tenés que empezar a cerrarlas . Con el cerebro pasa exactamente lo mismo. Tengo que hacer. Tengo que ir. Tengo que venir. Los chicos. La familia. El cerebro colapsa”, grafica.

“No hay que olvidarse que hoy, la carrera loca por la supervivencia, para no enfermarte y estar sano, hace que vivamos en un estado de violencia feroz que se ve en las calles. Vemos como la gente descargar la violencia. Los noticieros solo ofrecen cosas alarmistas como asaltos, muertes y enfermedades. No hay un solo programa de TV que ten herramientas para que te aferres a la calidad de vida”, explica Tangona.

Y cierra: “Tenemos que entender que cuando decidimos cultivar el cuerpo esto hoy no es solo sacar músculo. El 70 por ciento de la gente es sedentaria y lo que va a buscar al gimnasio son emociones, por eso cuando una persona entra a un gimnasio hay que tratarla bien porque uno no sabe con qué tema viene atrás. Cuerpo, mente y espíritu, la conexión. Por ahí es el camino para un camino saludable”.

SEGUIR LEYENDO: