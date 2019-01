A pesar de que el comienzo de un nuevo año parece ser la excusa para proponer nuevos métodos de trabajo o metas que puedan cambiar un poco la rutina de cada persona, para Antonini la fecha no es una excusa: "No necesitamos tener una excusa para proponernos algo, sino pensar qué logré en el 2018 y qué quiero para el 2019. La clave está en el compromiso, ya que es mucho más costoso desearlo que hacerlo si no se trabaja para lograr lo que uno desea".