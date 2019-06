Su padre no fue su único "maestro". Ernestina contó que tuvo varios a lo largo de su vida. Uno de los más influyentes fue Jorge Guinzburg, con quien se formó profesionalmente en el programa Mañanas Informales: "Me mostró todo en este oficio y se lo agradezco profundamente. Era antimachista por naturaleza. Me acuerdo que alguien -no voy a decir quién- le aconsejaba que en Mañanas Informales lo acompañara una modelo. Y él decía: 'No quiero una modelo, quiero alguien que me interpele, un interlocutor'. Él hizo que yo entrara ahí e hicimos ese gran programa".