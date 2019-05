Cuando Marcela Tauro le consultó si había pensado en quitarse la vida, la participante del Bailando 2019 respondió: "No pensé en matarme, pero sí en morirme. Parece una pavada, pero no decía 'me quiero matar', pero sí que no tenía ganas de vivir. La gente sabe el consejo para darte pero no lo aplica. Me decían que no era tan grave. Lo grave o no tan grave no se mide por lo que pensemos la mayoría, se mide por lo que a uno le pasa. Por la capacidad de soportar de cada uno. Sé que hay gente en peores circunstancias, pero a mí en ese momento me hizo realmente mal".