Unión por la Patria denunció que el texto de la Ley Bases que llegó al Senado es distinto al que votó Diputados y pidió la nulidad

Martín Menem y Germán Martínez discuten durante el tratamiento de la "Ley Bases" (Fotos: Gustavo Gavotti)

El bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados realizó una fuerte denuncia respecto del proyecto de ley Bases y reforma impositiva, que hoy debe empezar a debatirse en las comisiones del Senado de la Nación y que ya cuenta con media sanción.

“El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, publicó Germán Martínez (titular dle bloque) en la red social X ,en donde adjuntó el documento con el pedido que se le hace al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que retire el texto del proyecto de ley que se envió a la Cámara Alta.

“En la comunicación se ha modificado el texto puesto a consideración en el plenario y que fuera aprobado, alterándose de esta forma la voluntad del legislador y excediéndose en la autorización otorgada por el cuerpo para realizar correcciones”, explica el dcoumento que lleva la firma del diputado rosarino de UP.

Germán Martínez expone en la Cámara de Diputados

En el párrafo siguiente, Martínez aclara que eso configura un “incumplimiento de su deber como funcionario público” y aclara que en un análisis “no exhaustivo” se detectaton “algunas de estas alteraciones”. A partir de esto, cita como ejemplo que en el artículo 152, en el anteúltimo párrafo, se cambia el término de “autorización de exportación” por el de “permiso de exportación”.

Desde el bloque de UP se mostraron muy molestos con el accionar de La Libertad Avanza. “Nosotros votamos una orden del día que está impresa con los cambios aceptados por el miembro informante. Estos cambios -que no fueron votados- los hicieron en el despacho de alguien, no pasaron por el recinto. No se puede tocar el texto. Lo que se comunicó al Senado está mal comunicado”, explicó una alta fuente del bloque.

Con esto, la bancada de la oposición también busca demostrar “que no es en una votación puntual, hay que correr el tema tabaco y darse cuenta de que esto es un desastre y, además, te cambian el texto”, agregó la misma fuente.

El pedido llega a horas de que comience el debate en el Senado. La Cámara Alta comenzará a tratar esta tarde el proyecto de Ley Bases que obtuvo días atrás media sanción en Diputados. En el oficialismo negocian contra reloj para conseguir los votos que le garanticen la aprobación de la iniciativa, en un margen de tiempo acotado de cara al Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei para el próximo 25 de mayo. Si esto vuelve para atrás y se toman otras 48 horas para poner el texto en orden, el oficialismo debería empezar a olvidarse de mayo como posible fecha de aprobación.

El camino del proyecto en la Cámara alta comenzará con la presentación del ministro del Interior, Guillermo Francos, que irá este martes al plenario de comisiones. También el camino de la iniciativa lo acompaña la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no quiere dar ningún paso en falso después de la negociación que lideró casi en soledad en torno al DNU 70 rechazado en marzo por la oposición en el Senado. Supervisa con particular atención desde la superestructura el estratega Santiago Caputo, al frente de las tratativas en Buenos Aires mientras los hermanos Milei continuaban ayer su gira por Los Ángeles.

El oficialismo pretende firmar dictámenes pasado mañana, un objetivo más que ambicioso, en medio de un escenario en el que aumenta la tensión por la rapidez para blindar despachos que hoy no están cerrados, y pedidos de sesiones opositoras que presionan a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.