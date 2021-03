La madre de Rocío Oliva apuntó contra Claudia Villafañe y Dalma Maradona: “Yo sí crié a mi hija y fui una buena madre”

El llamado de Mónica, la mamá de Rocío Oliva, a Polémica en el bar

El llamado telefónico de Claudia Villafañe en la noche del martes en Polémica en el bar sorprendió a todos. La ex esposa del astro, y madre de sus hijas Dalma y Gianinna, pidió la palabra para intervenir en el debate surgido a partir del documental de Infobae, “La muerte de Diego Maradona”. En la mesa estaba Mauricio D’Alessandro, abogado defensor de Matías Morla, último representante del Diez, y hacia allí apuntaron principalmente los dardos de la empresaria.

Durante su largo descargo, Claudia tuvo un cruce con Rocío Oliva, panelista del ciclo y última novia del futbolista, quien le preguntó por qué no la habían dejado ingresar al velatorio de Diego. “Yo te dije que le preguntes a Víctor Stinfale, que vino a decir que vos lo llamaste y estabas abajo. Yo no sé. Y no llamé para discutir esto. Yo sé lo que hice. Si vos me querés creer o no, es problema tuyo”.

Y luego, para dejar las cosas en claro, le recordó: “Vos me llamaste un día para decirme que te ponías a disposición de lo que necesitaran las chicas, que vos estabas del lado de ellas. No sé qué día fue. Quedamos en que si querías decir que hablaste conmigo no tenía problema, pero que no cuentes lo que habíamos hablado. Y fuiste y contaste todo lo que habíamos hablado”.

Parte del diálogo entre Claudia Villafañe y Rocío Oliva en Polémica en el bar

Casi en simultáneo, Dalma Maradona hizo referencia a la aparición de su madre en su cuenta de Twitter. “El que va con la verdad, NUNCA TIENE MIEDO! Que lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado mi ciela)”, un mensaje irónico acompañado por el emoji de un beso, en clara dirección a Rocío.

Pero la cosa no quedó allí. Durante esta tarde, Mónica Islas, la mamá de Rocío, mandó un furioso mensaje a Intrusos que leyó al aire Rodrigo Lussich, uno de los conductores del clásico de América. “Por favor, decile a Dalma públicamente que no se meta conmigo, que cuando yo hable las dejo a ella y a la madre chiquititas”, señaló la mujer, que fue aún más dura: “Nada tienen que decir de mí como madre. Yo no soy una chorra. Ya le voy a escribir directamente a esa cucaracha” , agregó, en referencia a Dalma.

A la noche, en Polémica en el bar, reprodujeron los dichos de Mónica en relación al tuit de Dalma y Rocío salió en defensa de su madre: “Mi mamá no tiene nada que ver en esta historia y que la meta me parece patético”, opinó la panelista, que contraatacó con munición gruesa: “Mi mamá me cuidó toda mi vida, desde que soy bebé. No me crió una niñera. Mi mamá es una madraza, que cuando se quedó viuda iba a limpiar casas ajenas para darme de comer”.

El duro mensaje de Mónica Islas, mamá de Rocío Oliva

En Polémica faltaba una voz, y era la de Mónica, que tuvo unos minutos de aire, aunque su hija no estuviera del todo de acuerdo. ¿Qué te llevó a mandarle este mensaje a Rodri? ¿Te enojaste anoche por lo del Twitter?”, preguntó el conductor Mariano Iúdica. “Yo no me meto con nada, yo no tengo nada que ver en esta historia. Yo apoyo a mi hija y voy a estar con ella en cualquier ocasión ”, señaló la mujer.

En un monólogo, Mónica manifestó todo su enojo: “Me molesta que me involucren a mí porque si tengo que hablar, ¿sabés qué?” continuó enigmática, aunque no dio precisiones . “No molesto a nadie, no conozco a esas pibas y nunca las traté. No se pueden meter con mi persona porque nunca les falté el respeto”, agregó.

Por último, se refirió al comentario de Dalma con palabras similares a las de Rocío. “Mi hija se sabe defender muy bien y yo sí crie a mi hija y fui una buena madre. De eso puede dar fe mucha gente. Amo a mis dos hijos con mi vida y voy a estar siempre con ellos hasta el último de mis días”, sentenció. Recién ahí hizo una pausa, y Rocío, conmovida, aprovechó para mandarle un beso. Cuando el conductor le empezaba a preguntar lo ocurrido en el piso de Intrusos, la comunicación se cortó.

