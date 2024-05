El documental sobre el trágico caso de Nicole Brown Simpson, la exesposa asesinada de O.J. Simpson

Conocida por sus impactantes documentales, Lifetime presenta el explosivo evento de dos noches, "The Life and Murder of Nicole Brown Simpson", en honor al 30 aniversario de su muerte.

Lifetime conmemorará el 30.º aniversario de la muerte de Nicole Brown Simpson, la exesposa de O.J. Simpson con una serie documental titulada The Life and Murder of Nicole Brown Simpson (La vida y asesinato de Nicole Brown Simpson). Este evento de dos noches, que se estrenará el 1 y 2 de junio, se presenta como parte de la iniciativa Stop Violence Against Women del canal de televisión estadounidense.

El documental ofrecerá una nueva perspectiva sobre el trágico fallecimiento de Nicole, examinando detalles impactantes y proporcionando una plataforma para que sus seres queridos, incluyendo a sus tres hermanas, compartan su verdad y legado.

El documental "La vida y asesinato de Nicole Brown Simpson" se estrena el 1 y 2 de junio como evento de dos noches. (Créditos: Infobae)

El tráiler de la serie documental presenta a las tres hermanas de Nicole —Denise, Dominique y Tanya Brown— compartiendo sus perspectivas y recuerdos sobre la fallecida, quien fue encontrada asesinada en 1994 afuera de su condominio en Brentwood. Nicole, exesposa del conocido exjugador de fútbol americano, O.J. Simpson, tuvo un matrimonio de siete años con él, donde llegaron a tener dos hijos, Sydney y Justin.

O.J. fue acusado de haber asesinado a Nicole, pero finalmente fue absuelto en uno de los casos más mediáticos de los Estados Unidos. También, se le exculpó del asesinato de Ron Goldman, camarero que supuestamente, fue amante de Nicole.

Este caso capturó la atención del público y los medios de comunicación a nivel mundial. A pesar de su absolución en el juicio criminal, en 1997, un jurado en un juicio civil encontró a Simpson responsable de ambos asesinatos, lo que añadió otro capítulo controversial a la historia.

Las hermanas de Nicole Brown Simpson ofrecieron una nueva perspectiva sobre su vida y muerte trágica en el documental de Lifetime. (Créditos: AP Foto/Paul Hurschmann)

“Lo que le ocurrió a nuestra hermana Nicole nunca debería haberle ocurrido a ella ni a ninguna otra mujer”, dijeron las hermanas Brown en un comunicado. “Le robaron la vida y, aunque su agresor por fin se ha ido, eso no quita la angustia que sentimos ni el dolor de sus hijos, que perdieron a su madre. Esperamos que compartir la historia de Nicole ayude a otros a reconocer las señales y a obtener la ayuda que necesitan, y que su legado siga vivo”, detallaron.

Este nuevo proyecto surge en un momento significativo, dado que Simpson falleció el pasado 10 de abril debido a cáncer de próstata metastásico. Aunque su muerte ocurrió recientemente, según The Hollywood Reporter, el desarrollo de la serie documental lleva más de un año en proceso. El metraje buscará contar la historia desde la perspectiva de Nicole a través de entrevistas exclusivas y material inédito proporcionado por personas cercanas a ella.

O.J. Simpson fue absuelto del asesinato de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman en un juicio mediático, pero después volvió a ser enjuiciado. (Créditos: REUTERS/David Swanson)

Los productores detrás de este ambicioso proyecto son reconocidos por su trabajo en documentales aclamados por la crítica, incluyendo Surviving R. Kelly y The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard, sumando a esta colaboración el apoyo de la National Domestic Abuse Hotline e iniciativas de concienciación sobre la violencia doméstica. Entre los productores ejecutivos se encuentran Jesse Daniels, Melissa Moore, Rit Saraswat, Brie Miranda Bryant, Kim Chessler y Julie Pizzi.

El pasado miércoles, en una ceremonia íntima llevada a cabo en el Palm Mortuary del centro de Las Vegas, fue cremado el exjugador de fútbol americano y figura controversial, O.J. Simpson, quien falleció a los 76 años debido al cáncer. Malcolm LaVergne, abogado que representó a Simpson por más de una década y quien ahora está a cargo de su patrimonio, fue quien dio a conocer la noticia.

O.J. Simpson murió de cáncer de próstata metastásico el 10 de abril a los 76 años (Créditos: REUTERS/Ethan Miller/Pool)

Cabe recordar que el exastro de la NFL, dejó deudas pendientes en los casos judiciales en su contra. Estos se encuentran casi al final en la jerarquía de pagos a realizarse desde su patrimonio, siguiendo una extensa serie de deudas prioritarias definidas por la legislación de Nevada. Entre estos pagos prioritarios, la posición quinta la ocupa el Servicio de Impuestos Internos (IRS), precedido por gastos como los administrativos, los funerarios, las cuentas médicas relacionadas con su enfermedad terminal, así como cualquier obligación de manutención o pensión alimenticia.