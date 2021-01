La palabra del Dipy luego de protagonizar un choque en la categoría Top Race de automovilismo

El Dipy debut en la categoría Top Race

En octubre, luego de años sin correr, David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, volvió a su primer amor: el automovilismo. Este domingo el cantante participó de una carrera en la categoría Top Race Junior en Panamá y protagonizó un choque. Aunque el gran accidente involucró a varios autos, ninguno de los pilotos sufrió lesiones.

El choque fue luego de que Axel Tomada y El Dipy se rozaran en la primer curva luego de la largada y de inmediato otros autos, piloteados por Carlos Guttlein, Héctor Mercado y Alexis May se sumaron a la colisión. Por lo que la competencia tuvo que ser pausada durante varios minutos.

“Estoy perfecto. El accidente se provoca porque se cierra el muchacho y choca conmigo y sale. No es mi auto (el que vuelca). A mí no me pasó nada. los demás que venían atrás lo llevaron puesto”, detalló a Teleshow .

El choque del Dipy en Top Race

“No me asusté, no me enteré del accidente. No tengo nada, el auto está sano y no me pasó nada, lo que pasa es que ese toque generó el accidente”, agregó.

El ex de Mariana Diarco, que ya había corrido en el 2015, había regresado a las pistas en octubre en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, el cantante que compitió en la escudería SGB Racing Team a bordo de un auto Mercedez Benz, largó desde el noveno puesto y arribó en la misma posición. “La estoy pasando muy bien. Para mí, yo ya gané”, había dicho a Carburando.

“Fue una hermosa carrera, una linda experiencia y fui uno de los más rápidos de la pista. Salvo ese error mío, después fue todo perfecto. El auto va muy rápido, quizás me falta adaptarme un poco. Pero si no hubiera cometido ese error hubiera terminado entre los cuatro primeros”, había dicho en ese entonces al terminar la competencia.

Su pasión por los autos comenzó cuando era niño e iba a ver las carreras con su papá: “La primera vez, enloquecí. El ruido, la previa, la preparación de los autos y la velocidad me generan una adrenalina increíble”. A su vez, recordó cómo fue la primera vez que subió a un auto de carreras: “En el autódromo te dejaban alquilar los autos modelo Gol de competición y podías probarlos. Fue la única vez. Ahora estoy con el simulador a full… Juego con varios pilotos profesionales, ¡y les bajo el tiempo!”.

En los últimos meses, tomó notoriedad por expresar públicamente sus opiniones políticas. Nadie se está preocupando por la gente. Todos están tratando de salvarse, por eso siempre digo que la gente honesta no llega a la política. Veo que se están peleando por una reforma judicial, veo que el Presidente, después de la marcha (del 17 de agosto pasado) dijo que no se van a dejar amedrentar, pero después vuelven con la reforma judicial y te das cuenta de que no les importamos”, había dicho en Almorzando con Mirtha Legrand, con la conducción de Juana Viale.

“Nadie está pensando en la gente. Esto lo dije una vez y tuve muchos problemas, pero el que te da plata te hace pobre, porque vivís dependiendo de él. Entonces, ¿qué hacés? Llega un momento en el que tenés esa platita y te relajás para poder sobrevivir. ¿Cómo puede pasar eso en uno de los países más ricos en recursos del mundo? No podemos sobrevivir acá. Estamos esperando que empiecen a discutir cosas por nosotros, a ver qué vamos a hacer nosotros. Juntos Por el Cambio se pelea porque Cristina es una delincuente, que Lázaro esto o lo otro… Los de acá dicen que Macri se fue, que se robó todo, que los Panamá Papers, que esto, que lo otro… Y en el medio nosotros estamos esperando a que se terminen de tirar piedras entre ellos y nos solucionen un poco las cosas”, agregó.

