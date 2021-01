Rocío Oliva contó que fue víctima de los inhibidores de alarma: “Me abrieron la puerta del auto y me robaron la cartera”

Rocio Oliva contó que fue vínctima de un robo (Video: "Polémica en el bar", América)

Fue el miércoles pasado y recién ahora Rocío Oliva pudo contarlo en detalle. En la esquina de Av. Córdoba y Scalibrini Ortiz, en Capital Federal, la panelista y última pareja de Diego Maradona sufrió un tipo de robo que es cada vez más frecuente en la zona. Le sustrajeron la cartera con todas sus cosas cuando se bajó de auto durante un par de minutos. “Cerré el auto, bajé a comprar con la tarjeta y el DNI, para no bajar con cartera”, arrancó explicando la panelista este sábado en el programa de radial Súper Mitre Deportivo.

Rocío Oliva suele moverse en auto por la ciudad (Tony Gomez)

“Hay que tener mucho cuidado cuando cerrás el auto. Yo lo hice pensando que quedó trabado y resulta que hay un inhibidor de alarma, que lo que hace es que no se cierre el auto”, agregó Rocío en el ciclo de radio. “Me abrieron la puerta de adelante y me sacaron la cartera”, apuntó luego, ya alertada sobre cómo funciona este tipo de bandas que tiene ya varias denuncias en las distintas comisarías del barrio de Palermo.

Y luego detalló: “En la cartera tenía la billetera con la cédula del auto, el registro para conducir y dinero. Lo bueno es que el DNI y la tarjeta la tenía encima. Es para estar atentos más que nada”.

La panelista en su auto, cuando no pudo entrar al entierro de Maradona (Tony Gomez)

Algo escueto había contado sobre el suceso el mismo miércoles en que ocurrió el hecho en Polémica en el bar, dónde participa todas las noches como panelista. Hablaba de la anestesia que le habían colocado ese mismo día después de hacerle un tratamiento odontológico, cuando aclaró que no sólo por “tener la boca dormida” se sentía incómoda y contrariada. Informados sobre su situación, sus compañeros le dieron el pie para que contara lo que le había sucedido.

“Me robaron la cartera del auto. Yo no me di cuenta. Me abrieron el auto y me sacaron la cartera. No estaba. Me di cuenta a las tres horas. Por eso tengo esta cara”, agregó Oliva intentando ponerle humor a la situación y después de reflexionar que gracias a Dios estaba bien y que no había sido víctima de violencia.

Rocío es futbolista e hincha de River

Este sábado, en Super Mitre Deportivo, y ya mucho más informada sobre cómo opera la banda que se quedó con sus cosas, agregó: “Al ‘Chato’ Prada y Lourdes Sánchez le pasó lo mismo para Navidad. Les robaron todos los regalos. Gracias a la denuncia de ellos desbarataron una banda que se dedicaba a esto, a inhibir alarmas. Vos te vas pensando que el auto está trabado y te sacan todo”.

De hecho, lo de Lourdes Sánchez y su esposo fue el martes 8 de diciembre, en Carranza y Costa Rica. Ocurrió cuando la panelista de Hay que Ver, junto al Chato y a su hijo, se bajaron de su auto Kia Sportage para comprar helado. Al volver, notaron que la camioneta había sido abierta y del interior se habían llevado perfumes y 60.000 pesos en gastos de ropa. “Abro y vi que había una agenda tirada, un par de juguetes tirados. Lourdes dice: ‘¡No, los regalos!’. Fuimos al baúl rápidamente. Había comprado para Navidad, se había gastado un montón de plata... Un perfume que lo había pagado en seis cuotas”, contó en su momento el Prada en TN.

El Chato Prada y Lourdes Sánchez también sufrieron a los inhibidores de alarmas

El productor agregó entonces que rápidamente llegó la Policía. “Es una mafia que está muy bien organizada, están aceitados a la hora de robar en un lapso muy corto de tiempo. Y menos mal que no los encontré robando porque estaba con Valentín que tiene cuatro años y no sabes con qué te podés encontrar”, reflexionó. Mientras que en redes sociales, la bailarina denunció que los delincuentes “roban así, te inhiben la llave” mientras uno baja pensando que iban a ser “dos segundos”. Todo sobre una modalidad que parece estar en boga y que obliga a estar más atentos que nunca.

