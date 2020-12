Todos contra todos: acusaciones de falta de compañerismo entre los participantes de Masterchef Celebrity

El motivo de las acusaciones cruzadas entre los participantes de "Masterchef Celebrity" (Video: Telefe)

A medida que Masterchef Celebrity avanza a sus instancias finales, aumenta la tensión entre los participantes. En la emisión del lunes pasado, los famosos tuvieron que demostrar sus habilidades culinarias con un plato que transportara al jurado a una isla paradisíaca, con el coco como el principal sabor del menú. Más allá de las dificultades que implicó este desafío, el programa estuvo marcado por las acusaciones cruzadas entre algunos concursantes.

Todo comenzó cuando las celebrities tuvieron que ingresar al mercado a buscar los elementos para realizar su preparación. Como siempre, contaron con poco tiempo para hacerlo. En el apuro, Vicky Xipolitakis se olvidó de agarrar queso rallado y le pidió a Belu Lucius si podía hacerle el favor de tomar un paquete y alcanzárselo. En medio de esta situación, El Polaco agarró el queso y la instagramer se puso nerviosa, sin saber cómo resolver el problema. En ese instante intervino su compañera Analía Franchín, quien le dio un consejo: “¡Belu, hacé la tuya!”

“Belu estaba buscando algo y no llegaba. Estamos en una instancia en la que te olvidás un ingrediente y estás jodido. Tenés que ser buena compañera con Belu. Si ella deja de agarrar algo para agarrar lo de Vicky, después se complica ella”, explicó Analía en referencia a su actitud, que no pasó desapercibida entre sus compañeros, principalmente la Griega.

“Me sorprendió la actitud de Analía porque yo siempre trato de ayudar a todos. Obvio que no voy a perjudicar a nadie. Si pueden me dan una mano… Pero cada uno piensa distinto y es como es”, se lamentó Vicky.

Belu, por su parte, intentó agregar un poco de humor: “Ay, Dios mío, estas celebridades… Por favor, relájense”.

Pero eso no fue todo. Franchín quedó en el centro de la polémica no solo por haberle aconsejado a Belu que no perdiera el tiempo ayudando a Vicky, sino también por otro motivo. Sucede que en el mercado había una compotera con flores para cada participante, elemento clave para la decoración de los platos tropicales. Pero al final faltaban compoteras. Fue la panelista quien luego se dio cuenta de que, según sus palabras, sin intención alguna tomó una de más.

“Cocodrilo que duerme es cartera. Olvidate”, dijo El Polaco, pícaro, ante esta situación.

La tensión se mantuvo a lo largo de toda la emisión. Los propios participantes se encargaron de ello a través de sus fuertes comentarios. Franchín defendió su accionar: “Para mí esto es una competencia y si uno no tiene espíritu competitivo, no tiene que estar en una competencia y le tiene que dejar el lugar a otro”. Vicky se mostró en la vereda opuesta: “Creo que si somos pocos, más compañeros tenemos que ser”.

Unos minutos después tuvo lugar otro cruce, protagonizado por El Polaco y Belu Lucius. Al cantante le consultaron con qué compañera del programa se iría a una isla paradisíaca, en un juego asociado al tipo de plato que estaban preparando. Él respondió que viajaría con todas, pero que “dejaría a una acá”, sin mencionar a quién.

Belu no dudó en responderle desde su mesada: “Decilo, Polaco. Quedate tranquilo que estoy bien acompañada, no necesito que me lleves a ningún lado. Yo me voy a Necochea. Agarro el auto y me voy”.

“Eso es cola de paja. Belu saltó sola”, la acusó el cantante. Y después intentó hacer las paces: “Era un chiste. Lo decía para ver quién se hacía cargo porque son todas chicas en el programa...”

