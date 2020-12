Vicky Xipolitakis hizo una espectacular fiesta de cumpleaños, inspirada en Masterchef Celebrity

El festejo de cumpleaños de Vicky Xipolitakis

Este 23 de diciembre Vicky Xipolitakis celebró sus 35 años. Y, acorde a su presente laboral, festejó con una ambientación y vestuario al estilo Masterchef Celebrity. La mediática decoró su casa con elementos propios de la gastronomía y se puso el delantal que usa en el reality de Telefe para celebrar. Además, hubo muchas tortas de varios pisos para degustar.

Entre las invitadas, se destacó su hermana Stefy, quien le dedicó un tierno posteo en Instagram: “Muchísimas felicidades hermana del alma, te amo. Esto se llama amor puro.... gracias por hacerle especial este momento”, escribió junto a los nombres de todos los presentes en el evento.

Otra de las personalidades que no se quiso perder el agasajo fue Moria Casán, quien la saludó con un cálido abrazo al soplar las velitas y también publicó una foto del festejo junto a unas sentidas palabras: “Celebrando una vez más con nuestra amada familia Xipolitakis el cumple de Elena y el de @victoriaxipolitakisok siempre rodeados de felicidad absoluta celebrando la vida!!! Noche maravillosa“.

Uno de los videos del cumpleaños fue publicado en Instagram por la propia protagonista, quien aprovechó para agradecerle a sus invitados. “Un cumpleaños muy feliz!!!!!!!!!! Gracias a mi hermosa familia y a mis incondicionales amigos por hacerme tan feliz , los amo”.

Entre los presentes, también estuvo su mamá, quien al finalizar la grabación del reality de cocina la esperó con una sorpresa: le llenó su casa con carteles de cumpleaños, de parte suya y de su hijo Salvador. “La rompiste en la cocina y como mamá sos divina”, “Para nosotros ¡¡¡ganaste!!! y en cada gala brillaste”, decían algunas de las inscripciones. También estuvieron presentes su padre y el pequeño Salvador.

En la emisión de este miércoles de Masterchef Celebrity, la griega decidió terminar la relación que nunca había comenzado con el jurado Germán Martitegui, pero el chef la sorprendió con una romántica respuesta. “Nuestra relación se terminó. Te lo quería decir. Él es profesional y separa las cosas, pero le quiero decir que ayer volví a mi casa y ya lo decidí”, le dijo mientras el chef ponía cara de desazón. Y luego explicó: “Porque el amor no se mendiga y la verdad es que yo nunca me arrastré. Entonces yo ya no espero. El tren ya pasó y no espero más nada de nadie”. Por su parte, el jurado le contestó: “Por ahí mañana bajo por la chimenea de tu casa”, le dijo, despertando los aplausos de todos los presentes.

En el plano personal, ayer se filtró un video que ella misma había grabado de una discusión con Javier Naselli, cuando estaban casados. En dicha filmación, se escucha la voz de la modelo gritando “¡Ay! Me acaba de pegar” y se ve al banquero molesto porque ella sostenía su celular. Según pudo saber Teleshow , la aparición del video -fue el periodista de Crónica Germán Mónaco quien lo mostró en Crónica Tv- coincide con las pericias psicológicas a las que se sometió Naselli en el marco de la causa penal por violencia de generó que le inició su ex mujer en julio de 2019.

Allegados a la participante de Masterchef Celebrity no pudieron precisar la fecha del video pero estiman que tuvo lugar entre diciembre de 2018 -cuando hizo un llamado al 911 acusándolo por violencia verbal- y julio del año siguiente, cuando decidieron separarse de manera definitiva.

