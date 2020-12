El llanto y la bronca de Flor Torrente por una cámara oculta que le hicieron en el Cantando 2020

Flor fue víctima de una cámara oculta (Video: Cantando 2020, El Trece)

Las cámaras ocultas fueron un boom en la televisión argentina a finales de la década del 90. En programas como VideoMatch elegían a diversas figuras del espectáculo para hacerles una broma pesada y al final le aclaraban que era una “joda para Marcelo Tinelli”.

Con los años, este tipo de segmento de humor se dejó de hacer en la pantalla chica, pero ahora en el Cantando 2020 retomaron este tipo de broma y seleccionaron como víctima a Florencia Torrente. Todo comenzó en un ensayo de la performance en el estudio de la productora LaFlia.

La joven y su compañero debían interpretar el tema “Someone like you” de Adele, pero la pista saltaba y tenían problemas con el micrófono. Al principio la hija de Araceli González se reía de la situación. “¿Estoy loca yo?”, le preguntó a su partenaire, ya que todo funcionaba mal.

Flor Torrente se puso a llorar cuando se enteró de que era una cámara oculta en el Cantando

Cuando le apagaron el micrófono, la participante se empezó a enojar, sumado a que su coach le pedía que pusiera más “acting” a la hora de interpretar la canción. “Se cortó el micrófono 74 veces”, se quejó Torrente, muy enojada y sin sospechar que era todo una broma.

Los problemas siguieron y mientras cantaban, el sonido comenzó a acoplar. Florencia ya no aguantó más la situación, en especial porque su coach le pedía que mejorara su interpretación. Cansada, dejó el micrófono y se quiso retirar del estudio. “¡Pará!, a mí no me hables así”, le pidió la joven a su coach. Y finalmente cuando le dijeron que se trataba de una cámara oculta, se largó a llorar por la impotencia.

Convivencia y ¿próximo casamiento?

La joven actriz suele ser muy cuidadosa al hablar de su vida íntima, ya que desde siempre cosechó un perfil bajo. Por este motivo, sorprendió a sus seguidores cuando confirmó su relación con Guido Iannaccio, ex de Micaela Tinelli, al publicar una fotografía y videos de ellos juntos en las redes sociales.

Flor Torrente y su novio

“Hoy estoy con ganas de escribir, y siempre vuelvo a la misma pregunta: ¿qué es la felicidad? La respuesta va cambiando, pero si tuviera que resumirlo en simples palabras serían: ‘Instantes de plenitud’. Esos momentos en los que respiras profundo y sentís que estás en el lugar correcto, en el momento exacto. ‘So, aquí... instantes de una semana feliz. Los amo, Nos amo ♥️ @guiiidox”, escribió en su cuenta de Instagram.

La pareja está pasando por un excelente momento y por este motivo tomó la decisión de convivir juntos, acompañados por sus mascotas. Recientemente, Lizardo Ponce, conductor de La previa del Cantando 2020, le preguntó a la participante si le gustaría casarse con Guido para dar un paso más en la relación.

“¡Me casaría! ¿Pensaban que iba a decir que no?”, le respondió la actriz con total seguridad. Además, aclaró que si bien le gustaría formalizar la relación amorosa con su actual novio en algún momento, preferiría evitar la ceremonia religiosa. “Para mí hay que hacer una nueva forma de casarse. Igual, no me casaría por Iglesia...”, afirmó Flor. Luego, señaló que no sabe bien cuándo le gustaría dar el gran paso de dar el sí.

