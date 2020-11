Jorge Lanata habló al aire sobre la salida de Diego Leuco de su programa de radio: “En algún momento nos volveremos a cruzar”

Jorge Lanata habló de la salida de Diego Leuco de su programa (Audio: Lanata sin filtro - Radio Mitre)

Diego Leuco se reunió el viernes pasado con Jorge Lanata y las autoridades de radio Mitre para comunicarles que decidió tomar nuevos rumbos y que a partir del 31 de diciembre, cuando se termine su contrato con la emisora, dejará de formar parte del equipo del programa Lanata sin filtro, al que pertenece hace siete años. Según contó el propio periodista a Teleshow , todo se dio en buenos términos y no hubo ningún problema a la hora de anunciar su determinación.

Ante la repercusión mediática que tuvo este tema, este lunes, durante la emisión del programa, Lanata aprovechó para dejar en claro que entre él y Leuco reina una armonía absoluta: “Yo me voy de vacaciones el 1 de diciembre y él me va a cubrir durante ese mes. No tengo mucho que contar, más allá de que Diego estuvo acá siete años y es fácil imaginarse lo que pienso de él, porque es la persona que me reemplazaba cuando yo no podía venir o cuando me iba. Él seguro va a empezar algo en la tele y quizás eso le quite más tiempo y no sé qué va a pasar en la radio. Pero en algún momento, como le decía el otro día cuando hablamos acá en mi casa, nos vamos a volver a cruzar, porque este mundo es chiquito”.

Leuco tomó la palabra y se manifestó en ese sentido: “Simplemente, agradecerte a vos y a la radio la generosidad de entender toda la situación. Es gracioso porque la gente, no el periodismo, sino la gente normal, se decepciona cuando no hay quilombo, ¿viste? Me llaman primos, amigos y me dicen ‘¿qué pasó?’ ‘Nada, hablé con Jorge y quedamos que a fin de año ya está’. Y me preguntan: ‘¿No pasó nada entonces?’ Y te dejan de hablar, ¡como que no garpa!”

El hijo de Alfredo Leuco confirmó que va a seguir trabajando hasta fin de año, cuando finaliza su contrato, y que está “feliz” por esta exitosa etapa en su carrera. Lanata, por su parte, anunció quién lo reemplazará: “Se va a incorporar al equipo, en enero, Gonzalo Sánchez. Yo lo llamo ‘gente nuestra’ porque es como ustedes: ya laburamos juntos. Con él estuvimos en China haciendo un documental, laburó en Crítica, en Clarín y ahora está en la radio, así que ya lo conocen, no hace falta que lo presente”.

Gonzalo Sánchez reemplazará a Diego Leuco (Foto: Instagram Radio Mitre)

Lanata comenzará sus vacaciones en diciembre y se reincorporará, como todos los años, el primer día hábil de febrero. Tal como ha sucedido en los años anteriores cuando el creador de Página 12 finaliza su participación, Leuco debería tomar su lugar. Pero en esta ocasión él hará el reemplazo solo hasta el 31 de diciembre, y después comenzará sus propias vacaciones y no regresará al programa.

En diálogo con Teleshow , Leuco había manifestado: “Luego de tantos años tengo ganas de hacer otra cosa, es un fin de ciclo. No hay ningún motivo específico, es una etapa hermosa que termina y vendrán otras cosas. Después de hablar con Jorge, hablé con la gente de la radio, les conté mi decisión y también me entendieron. Mi contrato creo que vence a fin de diciembre de este año, así que estoy libre a partir de esa fecha. La verdad es que la radio está muy bien armada, así que no sé, si hay lugar me quedó en Mitre, sino buscaré otros rumbos. Yo estoy muy cómodo en la radio, pero para ser sincero no tengo ninguna propuesta concreta de ninguna radio”.

