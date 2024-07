Martín Yeza volvió a cruzar a Patricia Bullrich por su “desagradecimiento” e “ingratitud” con el PRO

Martín Yeza, presidente de Asamblea del PRO

El presidente de la Asamblea del PRO, Martín Yeza, volvió a apuntar contra la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, por su “desagradecimiento” e “ingratitud” con el PRO luego de brindar su apoyo a La Libertad Avanza (LLA) y unirse al Gabinete.

Desde que Bullrich, Luis Petri —quienes integraban la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio y ahora ambos ministros de Milei— y Mauricio Macri brindaron su apoyo al candidato libertario tras la derrota del PRO en las generales, el partido amarillo quedó en medio de una fuerte interna, ya que los dirigentes se dividieron entre quienes apoyan una unión con LLA y los que prefieren mantener la independencia del partido, referenciados en el macrismo.

La tensión terminó por estallar a inicios de julio durante una reunión partidaria en el Hotel Abasto, que terminó abruptamente. Los integrantes del espacio de la ministra de Seguridad abandonaron la cumbre luego de recibir una negativa contundente a la iniciativa de fusionarse con el oficialismo.

En este contexto, Yeza reiteró sus críticas a Bullrich durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de LN+. “Para una organización que le dio tanto como es el PRO, que la puso en un lugar donde ella antes no había estado. Fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta. Entonces, ahí es donde decís: ‘No me genera que sea una buena estrategia muy exitosa como para que nos generes respeto’”, expresó y agregó: “Ahí es donde pienso que hay algo no solo de desagradecimiento, hay algo como de ingratitud que no me gusta, que a la vez casi que ni la juzgo porque entiendo que es una generación que están acostumbrados a ser como tiburones”.

El presidente de la Asamblea del PRO planteó: “Creo que eso no se hace” y, ante la consulta de Novaresio de qué le diría, Yeza contestó: “Pato, dejáte de joder. Por qué no hacemos las cosas normales, no hace falta hacer eso, no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que el Gobierno le vaya bien”.

Patricia Bullrich al salir de la reunión del PRO (Foto: Adrián Escándar)

De esta manera, fue aún más claro y la acusó de “querer romper el PRO”. “Es más dio una nota en la que dijo que el PRO ya está absorbido por LLA. Eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido”.

De igual forma, analizó que “el PRO se fue rompiendo entre 2019 y 2023 y la verdad que en 2019 nadie sentía que había que arreglar el PRO, no estaba al 100% el sentimiento de que hay que destruir y reconstruir el PRO”. En ese momento, según recordó, hubo otra división: el larretismo y el bullrichismo. Sin embargo, enfatizó que fue Mauricio Macri, quien le pidió a la ahora funcionaria que lidere la organización política.

Sobre este punto, el ex intendente de Pinamar ya se había expresado días atrás, cuando indicó que con esta situación y la guerra de liderazgos “se llevaron puesto un partido”, tal como manifestó en un diálogo con Radio Mitre.

Además, el ex intendente de Pinamar afirmó que “no muchas personas se sienten inspiradas dentro del PRO luego de las palabras de Bullrich para votar por ella”. Esta declaración fue en referencia a un video de la ministra, grabado en una confitería, en el que dijo: “Nosotros no somos agua tibia, nosotros nos jugamos a fondo por el cambio y por la libertad de la Argentina. Vamos por la decisión de cambiar la Argentina y lo estamos haciendo”, sostuvo.

“Lo que se votó es una fusión en la que nosotros decidimos que no nos vamos a disolver. Uno escucha las palabras afectuosas que dice Milei con respecto al PRO y después que Bullrich diga que nosotros somos unos tibios, a pesar de que lideramos la conversación pública con respecto a la Ley Bases”, justificó Yeza. Y agregó: “Hablar de fusión es otra cosa, porque así dejaría de existir algo que existió en función de algo nuevo. Es decir que el PRO se disuelva, también La Libertad Avanza y se genere algo nuevo. Por eso, en general, se habla de coaliciones o alianzas, como fue Juntos por el Cambio”.