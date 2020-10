Kate Hudson, Demi Lovato y sus aterradoras experiencias sobrenaturales

Demi Lovato, Kate Hudson y sus encuentros paranormales

Se puede creer o no, confiar o desconfiar de los testimonios, pero en muchas ocasiones, algunas personas viven situaciones extrañas que no se pueden explicar desde la razón ni bajo parámetros científicos. Si bien la comunidad científica las mira con desconfianza, no son pocos los que vivieron estas experiencias anómalas. Demi Lovato y Kate Hudson son dos de las grandes estrellas de los Estados Unidos Hollywood que se animaron a contar extrañas experiencias que protagonizaron de pequeñas.

Demi Lovato es una de las artistas juveniles más famosas que lanzó la factoría Disney. A los siete tocaba el piano y a los diez, la guitarra. Luego de participar en algunas series, la película Camp Rock la convirtió en una estrella adolescente. Se sucedieron los éxitos musicales y las entradas en centros de rehabilitación por desórdenes de alimentación y problemas con las drogas. Pero antes que su vida se convirtiera en un torbellino mediático, la morocha tuvo algunas experiencias fuera de lo común.

Según contó, a los tres años su mamá la encontró hablando animadamente con alguien que no alcanzó a ver. Le preguntó con quién charlaba y la niña le contestó “Con mi mejor amiga, Emily, quiere jugar conmigo”. Hasta ahí nada hacia sospechar otra cosa que el amigo imaginario tan común en la infancia de todos. Pero a medida que Demi crecía, la presencia de Emily seguía rondándola. Tanto que asegura que solía verla a menudo paseando por su casa de Texas. A los 8 años se la encontró en el armario. Un detalle: la niña fantasma vestía con ropas del siglo XVIII.

Demi Lovato aseguró que se contactó con fantasmas y extraterrestres

Al crecer, ya famosa y con una buena cuenta en dólares, Demi decidió contratar a una médium para que inspeccionara su casa de la infancia en Texas. La mujer le confirmó que en su casa habitaba un espíritu y sin saber el dato, le confirmó que se llamaba Emily.

La ex chica Disney también relató lo que le sucedió con Tucker, un amigo que desconfiaba de su relato. “Me preguntó si era cierto que mi casa estaba embrujada. Le dije que sí y que solo debía esperar porque algo iba a suceder porque siempre pasa algo”. Según su testimonio empezaron a ver una película cuando, de repente, una notebook que estaba en la cocina y que habían apagado antes de ir al comedor comenzó a reproducir una película. Pero el misterio no terminó, Tucker le envió un mensaje a un amigo diciendo: “Creo que esta casa está embrujada, una computadora no se enciende por sí mismo y se pone una película en marcha”, pero antes de poder enviar el mensaje algo le pasó a su teléfono, ya que en el mensaje de texto se escribía sola la palabra “definitivamente” una y otra vez hasta llegar a 30.

Ya crecidita, Lovato asegura que no solo se comunica con su fantasma amiga sino también con otros seres. “Creo que tengo una conexión muy grande con el más allá. La amiga de mi madre es médium y ya hemos hablado de estas cosas. Simplemente siento las cosas de forma más intensa que el resto de la gente. Cuando entro en una habitación, por ejemplo, puedo saber si algo ha sucedido allí o no. Lo mismo me pasa con los hoteles. Sé si está embrujado nada más con entrar”.

Demi Lovato (Reuters)

Hace unas semanas volvió a sorprender a sus más de 93 millones de seguidores en Instagram con una publicación en la que cuenta su experiencia de avistamientos y contacto con extraterrestres. Lovato compartió un video y tres fotos como “evidencia” de lo que cuenta: “Estas son solo algunas de las pruebas de debajo de las estrellas, en el cielo del desierto, que ya no se pueden ignorar y deben compartirse de inmediato”.

Las fotos con la "evidencia" subidas a su IG por Demi Lovato

“Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos, tanto en el cielo como a metros de mí”, explicó la artista al hablar sobre unos retiros que ha realizado en el Parque Nacional de Joshua Tree, ubicado en California.

Más allá de burlas o de las críticas que recibió por parte de algunos seguidores, la cantante está convencida de haber visto extraterrestres y de haberse comunicado con ellos.

Una más

Otra artista que asegura haber experimentado situaciones paranormales es Kate Hudson. Ocurrió cuando era chica y su mamá, Goldie Hawn, alquiló una casa en Londres. Todo iba bien, la residencia era cómoda y ubicada en uno de los lugares más lindos de la ciudad. Pero, la cotidianeidad se transformó en miedo cuando un día en un pasillo se encontró con el rostro de una mujer sin cara. Tiempo después también vio a su abuela fallecida. Varias veces, se despertó en mitad de la noche y se topó con figuras fantasmales en su habitación. Conclusión, rescindieron el contrato y se mudaron a una casa más moderna y sin pasado.

Kate Hudson y su madre, Goldie Hawn hablan de fantasmas con naturalidad REUTERS/Monica Almeida

Lo que describió como una experiencia espeluznante de niña, luego lo naturalizó de grande. Según contó en el programa británico Alan Carr: Chatty Man, tanto ella como su madre pueden ver y comunicarse con los muertos. Aunque aclaró que “no es ver en el sentido estricto, sino más bien sentir los espíritus. Es una energía especial, yo creo en la energía y también que nuestros cerebros pueden hacer que la percibamos de forma visual”

En ese mismo ciclo aseguró que cuando se perciben esas energías al principio uno puede sentir que no es real o que se está volviendo loco. Pero con el tiempo tanto ella como su madre descubrieron que cuando perciben estas presencias o energías lo que debe hacer es decirles “el año que es y que no pertenecen a este tiempo”.

Cierto o no, lo único realmente cierto es que existen muchas historias de fantasmas.

