El Puma Goity contó por qué se animó a abrir una cuenta en Instagram y reveló: “Me llevé algunas sorpresas extrañas”

Puma Goity

A Gabriel el Puma Goity se lo puede ver en YouTube en algunas de las tantas novelas y unitarios en los que participó, como Los Roldán, Sos mi hombre, Fanny, la Fan y Para vestir santos, entre otros. Sin embargo, hasta antes del comienzo de la cuarentena obligatoria en la Argentina, no se lo podía ver en Instagram.

Con la llegada de la pandemia y, en consecuencia, los cambios en la manera de relacionarse con su público, el actor decidió abrir su propia cuenta en Instagram… En realidad, casi que lo tuvieron que convencer, tal como contó en diálogo con Cecilio Flematti en Vale Doble, el ciclo que conduce por radio Rivadavia AM 630, y que a partir del lunes 28 irá de 10 a 12 por Radio Uno.

“Medio que sucedió por la situación de la pandemia, por la gente con la que queríamos hacer notas y demás. Yo siempre ponía el límite de ‘mirá, no tengo Instagram’, estaba afuera de ese mundo. Así que accedí”, comenzó con su relato el reconocido artista.

“Lo armó la gente de Floresta Rugby Club, que tiene su canal de Instagram y quería charlar conmigo -recordó-. Me vienen por el lado del rugby y me tocan el corazón… Así que accedí a partir de que Juan Marchetti, que es el líder ahí en Floresta, me dijo ‘si querés, mi señora te hace el Instagram, hacemos la nota, y después, si querés, te lo quedás o lo das de baja’. Así que con el afán de hacer la nota con ellos, la señora de Marchetti tuvo la amabilidad de hacerme los trámites correspondientes. Las cuestiones técnicas…”

La primera foto que publicó fue el 15 de mayo y, desde aquel día, agrega con regularidad nuevas imágenes y videos a su feed. Desde fotos de trabajos viejos hasta imágenes tomadas en días de cuarentena, pasando por videos de su rutina de entrenamiento y de su mate de desayuno. Goity ya se recibió de Instagramer y, además de usarlo para difundir su labor, también lo toma como una forma de entretenimiento.

El actor hasta se anima a mostrarse entrenando en su cuenta en la red social (Foto: Instagram)

“Las primeras veces me sorprendí un poco porque pensé que había que seguir a todos los que me seguían y tuve algunos inconvenientes, no te voy a mentir. Algunas cosas extrañas que dije ‘Dios mío, ¿qué es esto?’ Medio que me agarró como un ataque, pero por suerte estaban mis hijos en ese momento, pasando conmigo los primeros meses de pandemia”, relató.

Al ser consultado sobre qué fue lo que pasó, prefirió no dar detalles, aunque contó: “Cosas que no tienen que ver con el buen gusto, varias situaciones que me sobrepasaron y me explicaron ‘no tenés que contestarle a todo el mundo ni mucho menos, dejalos que te sigan pero vos no te metas en esto’. Me dieron las primeras indicaciones como para poder llevar adelante esta cuestión del Instagram dentro de lo que tiene que ser mi trabajo y algunas cositas simpáticas, como un medio de comunicación más, que no es poco. Por el lado bueno, me encontré con viejos amigos, colegas de otras partes del mundo y eso realmente es una gran alegría”.

“Tampoco es que me vuelve loco ni estoy pendiente, de hecho al tiempo ya se comunican especialistas en este tema y te quieren asesorar para que tengas más seguidores y les digo ‘te agradezco, amigo, todo bien, la página es así y los quieran venir que vengan, y los que no está todo bien’. No voy a estar tan supeditado a ver si tengo más seguidores, menos seguidores. Hace no mucho tiempo que tengo WhatsApp en el teléfono, también me costó, así que no pretendan ahora que me ponga en fana del Instagram y esté todo el día ahí tratando de sumar gente”, explicó.

El Puma se muestra sin filtro en las redes. Esta imagen fue tomada en un camarín, cuando todavía podía actuar en el teatro (Foto: Instagram)

Por otro lado, se refirió a la situación actual del país, atravesada por la pandemia, y manifestó: “Por supuesto que duele, sumado a que ya antes de la pandemia veníamos de una situación particular. Desde mi lugar, y los que tenemos el privilegio de esperar un poco, invito a llamar a la tranquilidad y aportar a tener paciencia, sobre todo con lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, que ha exacerbado mucho más los ánimos. Creo que el mensaje tiene que ser estar lo más tranquilos posible y no sumarse a declaraciones fuertes o actitudes que por ahí uno no está de acuerdo”.

“Hay sobreactuaciones que tampoco están bien, a favor o en contra de lo que uno piensa. Tampoco colabora la sobreactuación, hay que aflojar un poquito, queridos compatriotas. Sostengamos nuestras convicciones pero con respeto y sin sobreactuaciones. Dejemos que actúen los actores, los músicos con las canciones, sobre todo en estas épocas”, concluyó.

SEGUÍ LEYENDO

Puma Goity: “Durante 60 y pico de días estuve seguro de que lo mejor era estar encerrado; ahora me permito dudar...”

El Puma Goity y un irónico comentario sobre la situación económica del país: “Trabajo los siete días de la semana para poder pagar el delivery”

Arturito de “La casa de papel” desafió a Dady Brieva y al “Puma” Goity: “Les gano hasta con acento argentino”