Flor Vigna mostró el caos de su casa: “Tengo problemas de convivencia conmigo misma”

Flor Vigna

Para Flor Vigna, este lunes feriado era la ocasión ideal para tomar un respiro y relajarse. Sin embargo, sus planes sufrieron contundentes modificaciones ni bien se despertó y se encontró con que su casa era un completo caos. Ropa tirada, platos sin lavar, la mesa del comedor repleta de cosas… Un panorama desolador.

Fiel a su estilo, la actriz evitó entrar en pánico y se tomó la situación con mucho humor. “Cuando te hacés la boluda con vos misma porque tenés que ordenar toda la casa”, manifestó Vigna mientras se grababa en medio del desorden, intentando encontrar alguna excusa para esquivar las responsabilidades.

“No entiendo cómo carajo desordeno todo tan fácil, si vivo yo sola. ¡Parece que viven 32 pibes! Cuando tenga hijos… ¡Qué caos, Dios mío!”, se quejó la joven en un video que subió a sus stories de Instagram. Junto a la filmación, hizo una contundente y divertida autocrítica: “Siento que tengo problemas de convivencia conmigo misma”.

Mientras reunía fuerzas para comenzar a cumplir con sus quehaceres domésticos, notó que el desorden de su hogar también se estaba manifestando en su aspecto físico y señaló un mechón de pelo “rebelde”: “Me iba a arreglar este pelo pero dije: ‘No, que la gente sepa que tampoco entendemos por qué ese pelo sabe ir en contra de la gravedad’”. Y agregó: “Mi cabellera refleja el desorden de mi psiquis”.

El caos de Flor Vigna en su casa (Video: Instagram)

Finalmente, puso manos a la obra. Pero para hacerlo no alcanzaba solo con su fuerza de voluntad, sino que también necesitaba una compañía musical. Con ese objetivo, recurrió a sus más de cinco millones de seguidores. “Bueno, no voy a lograr hacer esto sola. Necesito su ayuda, necesito que seamos un equipo. Voy a hacer una playlist para poner al palo en casa y poner todo en orden. Estoy con muchas ganas de escuchar artistas mujeres, pueden ser del año del culo o minas nuevas, pero necesito minas que canten en mi idioma. No English. ¿Me mandan?”, les pidió a sus followers, habilitando la función para que le envíen recomendaciones.

Ahora sí, al ritmo de “Baila esta cumbia”, de Selena, Vigna se grabó lavando los platos con toda su energía. “La única forma que disfruto lavar los platos es con música, moviendo el totó. Bueno lunes para todos, y si andás bajón clavate una linda cumbia que levanta fuerte”, recomendó.

La actriz puso manos a la obra al ritmo de la cumbia (Video: Instagram)

La semana pasada Vigna fue noticia, pero por una cuestión que nada tenía que ver con las tareas domésticas. Lo que sucedió es que ya venían circulando rumores de una posible reconciliación con su ex novio, Nicolás Occhiato, y tomaron mucha más fuerza cuando ambos publicaron fotos en sus respectivas cuentas en Instagram usando el mismo buzo.

Él fue el primero en subir la imagen, luciendo un buzo blanco y negro de una reconocida marca. Luego ella hizo lo propio, vistiendo la misma prenda.

Vigna y Occhiato lucieron el mismo buzo en sus respectivas cuentas en Instagram

Pero eso no fue todo. Poco después aparecieron más pruebas que sus fans interpretaron como un supuesto acercamiento entre ellos. Occhiato realizó una transmisión en vivo y, sin darse cuenta, en un momento la cámara apuntó a la pantalla de su computadora, donde tenía abierto WhatsApp Web, y se vio que tenía una conversación reciente con Vigna. Lo más llamativo es que de esta manera quedó expuesto cómo la tiene agendada en su agenda: “Flor Vigna la única e inigualable”.

SEGUÍ LEYENDO

Las fotos que confirmarían la reconciliación entre Flor Vigna y Nicolás Occhiato

Flor Vigna mostró en un video cómo le realizaron el hisopado de coronavirus: “Lloro, pero no de dolor”

El llanto de Flor Vigna al hablar de Nico Occhiato: “El nuestro es como un amor de hermanos y siempre vamos a estar juntos”