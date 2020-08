Viviana Canosa, sobre Sabina Frederic: “No tiene la más puta idea de todo lo que está pasando a nivel inseguridad”

La crítica de Viviana Canosa a Sabina Frederic (Video: "Nada personal", El Nueve)

Mientras al aire ocurría un debate a los gritos sobre el DNU que prohíbe las reuniones sociales, con el economista Javier Milei como uno de los más efusivos, Viviana Canosa se acercó a cámara para hacer escuchar su voz. “Hablando de falta de empatía, vamos a la Ministra de Seguridad de la Nación, que no tiene la más puta idea de todo lo que está pasando a nivel inseguridad. Los robos del día son un disparate”, dijo la periodista para presentar un informe sobre la delincuencia en Nada Personal, su programa de El Nueve.

La referencia de Canosa tenía que ver con las declaraciones que Sabina Frederic había realizó con un medio de Estados Unidos. “Estamos viendo que hay hechos de violencia que se están produciendo, en ocasión de robos, que están alertando, sobre todo, los medios de comunicación, que los hacen visibles y que siguen los casos”, consideró la funcionaria en diálogo con Benjamin Gedan, director del Argentina Project del Wilson Center.

Al volver al piso luego del informe, la periodista retomó sus palabras. Y tras señalas una contradicción del Ministro de Salud, Ginés González García, quien había dicho “el dengue iba a ser peor” que el coronavirus, volvió a criticar a Frederic. “Lo que la gente termina de entender es que si no fuera porque no lo pasan en la tele, no pasa. Siempre la culpa la tienen los medios”, sostuvo la conductora. “A mí me hace re mal ver estas cosas por televisión, pero no puedo decir que porque no me gusta verlas, no pasan. Y me afanaron 40 mil veces....”.

Sabina Frederic

“Si lo encontraron fue porque el problema está. Es cierto que hay un problema de inseguridad, ese problema es creciente”, advirtió Milei, sumando su opinión. “Pero también es cierto que la buena noticia no es noticia. Se sobredimensiona. Los medios también se deben a los consumidores y deben darles un producto”.

En su entrevista, Frederic aseguró que “no son muchos (los) casos” de inseguridad que enfrente la Argentina. “Por suerte, tenemos una gran intolerancia a la violencia -dijo-. Eso es lo que genera las reacciones sociales y mediáticas”. Cabe destacar que, según datos oficiales, desde abril -cuando comenzó a relajarse la cuarentena-, aumentó el número de delitos, sobre todo en el conurbano bonaerense.

Desde hace algunas semanas, Viviana Canosa se mostró crítica sobre las medidas que toma el Gobierno con respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Incluso ha asegurado que se siente decepcionada con el presidente Alberto Fernández, con quien intercambió algunos mensajes. “Me pareció un poco fuerte y me sentí muy incómoda, cuando me desperté al otro día me temblaban las piernas”, dijo luego de revelar que el Primer Mandatario se había quejado del contenido que se había emitido en el ciclo que conduce la periodista.

Por su parte, ha expresado su malestar por la extensión de la cuarentena: “No me vengan a decir que son 15 días, y después 15 días más. No se puede joder más con la salud mental de la gente ni con el bolsillo. No laburen con angustia, fumenselá; que se la fumen sus esposas, sus amantes y sus maridos. No gobiernen con angustia porque tenemos a 45 millones de personas con los huevos en la garganta que no pueden más. Esos sí tienen angustia y no viven en mansiones, ni viven gratis, ni les regalan los zapatos, ni la ropa”.

SEGUÍ LEYENDO

Tiene 22 años, fue futbolista y lanza su primer álbum: Benjamín, el sobrino cantante de Diego Torres

Moria Casán se enojó con Laurita Fernández y amenazó con abandonar el “Cantando 2020”: “Si no me respeta me voy”

Coco Sily recibió el alta por coronavirus y reveló: “Me llamó Alberto Fernández”