Por su parte, Nancy Pazos se lamentó no haber podido asistir al primer día de clases de su hijo menor, Tonio. Sin embargo, le escribió un sentido mensaje en sus redes: “Hoy no pude estar por primera vez en tu primer día de clases.Y sé que igual fuiste feliz.Porque sos un hijo amado, deseado y porque todos te damos mucho amor.Te amo Tonio. Disfrutaste con papá de este primer día y eso estuvo genial. Yo fui feliz a la distancia haciendo lo que más me gusta. Hermosa familia en que todos respetamos nuestros deseos. Porque de eso se trata. Sin culpas. Que ya están demodé gracias a las horas invertidas en terapia”, señaló la periodista.