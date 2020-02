“Última noche de un rito de 11 años. O sea que tenía 30 y (piensa)... seis. Pasé por un matrimonio, por alegrías y por tristezas, mis viejos envejecieron, mi hijo creció, se me murieron los perros, me nacieron otros, pesqué amarillos más grandes, más chicos; disfruté, me reí, lloré; todo acá”, aseguró en su despedida del ciclo que será conducido por Luis Novaresio en este 2020.