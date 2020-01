Luego sigue: “Si tiene etiqueta negra. Es el chancho del verano. Viene volando el marrano Y el aire lo desintegra. Un chancho no tiene suegra. Pero si tiene destino. Se lo acompaña con vino Cabernet y champiñones. Se tira de los aviones Llega paté de porcino. El chancho tiene una orquesta. Toca una vez por semana. En el Hilton Punta Cana Donde nadie le molesta. Lo que no suma ni resta Puede caer en el este. Donde el paisaje es agreste Para mi chancho volando. El cielo está vomitando No creo que se moleste".