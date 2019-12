“Está muy grave. El médico me permitió decirlo. Me cuentan, lo fui a ver. El parte no lo necesito, me lo pasan por teléfono. Pero yo lo quiero ir a ver. Está rodeado de tanta máquina... No está consciente”, contó este domingo al mediodía Carmen Barbieri en su visita a la mesa de Mirtha Legrand ante la consulta de la conductora.