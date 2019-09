Siguiendo un orden cronológico (ya estamos en los ’80), Catarina Spinetta -estuvo a cargo de la conducción- se encontró con Charly García, quien contó dónde se vio por primera vez con Luis: “Lo conocí en un restaurante que se llamaba Pipo. Él se acercó y me dijo: ‘Vos tenés mucho talento’. Me emocionó porque era mi ídolo”. Luego habló de la “rivalidad” que se alimentaba desde algunos sectores y cómo la pasaba cuando iba a ver a Spinetta tocar: “Me acuerdo que salía de los recitales de él (...) y sus fans me re puteaban”.