"Me acompañó, los acompañó. Me mimó, los mimó! Me crió, me ayudó a criarlos. Me dio su amor, les dio todo su amor. Se emocionó conmigo, se emocionó con ellos. Río conmigo, río con ellos. Me anidó, los anidó. Me abrazó, los abrazó. Todo lo que hizo conmigo, lo duplicó con ellos. Es mi mamá, es su abuela! Siempre estuvo presente en mi vida y siempre estuvo presente en la vida de ellos. Hoy es el día en que naciste! ❤️ 7/07… te amo", escribió Araceli.