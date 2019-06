Cuando le consultaron sobre si lo afectan los insultos que recibe en la calle por su defensa al presidente Mauricio Macri, respondió: "Sí, estoy hecho pomada. Estoy tomando medicación. No, no me hace nada porque sé que forma parte de un tenis berreta, de pegar de un lado y del otro. Ni siquiera me sale contestar. Ya me río, también".