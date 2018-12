Por supuesto, ser congelado no era (no es, estimo), algo barato. La técnica consiste en poner el cuerpo en criostato (también se hablaba de nitrógeno), sustancia que conserva los tejidos y los órganos en perfecto estado. Luego, cuando la medicina resuelve el problema -pongamos, el cáncer- uno puede ser descongelado y todo se mantiene como antes. Por supuesto, suena ciencia ficción, pero no es muy distinto al proceso por medio del cual se congelan óvulos y esperma. En el caso de Disney además se decía que se le había reemplazado la sangre por un líquido que no cristalizaba y facilitaba el proceso.