¿Si piensa que tendría la posibilidad de insertarse en la televisión actual? "¡Para nada! Antes, los programas se hacían pensando en los chicos y no en el negocio. Pero yo quisiera saber si, dentro de treinta y pico de años, alguien se va a acordar con amor de alguna de estas chiquilinas que se visten ridículas y dicen que quieren hacer un ciclo infantil. Creo que no son conscientes de lo que proyectan y del afecto que mueven trabajando para los niños. De todas formas, esta tele no me quiere a mí que soy grande, gorda y, además, pienso", aseguró.