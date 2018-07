—Siempre se estruja el alma, y no te preparan para eso. Yo me conecto con mi corazón, con mi alma, y sé que ese amor que uno puede darles los acompaña muchísimo y les da mucha fuerza. A veces mando un videito y me vuelve el video del lado de un chiquito que está haciendo quimioterapia y te escriben los papás y te dicen: "No te das una idea lo que le cambiaste el día". O chiquitos que no quieren comer, que pierden la alegría. Qué importante poder acompañarlos. No tengo más que amor para dar, porque no tengo poderes. Es energía, y lo que mando es amor. Yo no curo, es mi amor puro el que hace que genere una energía que les da fuerzas. Sobre todo a la familia, porque cuando un chiquito está así la familia también está destruida. Este fin de semana vino un papá que se me puso a llorar, me emocionaba mucho…