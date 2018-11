"No soy de hablar mucho del embarazo porque para eso están todos los especialistas y los/las opinólogos de Instagram. Pero les quiero contar que hoy me tuve que hacer el estudio para saber si tengo diabetes gestacional (las madres saben de que hablo) y me acordé que siempre le tuve muchísimo miedo a sacarme sangre y a darme vacunas, ¡ni hablar!", destacó la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe.