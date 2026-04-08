Yanina Latorre debuta como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López: “El martes grabo”

La conductora dio detalles de su debut actoral en la ficción vertical que protagonizará la expareja (Video: SQP/ América TV)

Triángulo amor es el nombre de la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, pensada especialmente para las redes sociales. Yanina Latorre sorprendió contando que tendrá una participación y detalló en SQP (América TV) cómo será su debut en la producción.

La conductora contó que comenzará a grabar la semana próxima, en donde su personaje tendrá un guiño, tal vez como toda la producción, mezclando ficción y realidad, con un entorno que promete sorpresas y figuras inesperadas.

Yanina contó que recibió el guion y que su personaje, aunque no llevará su nombre, la tendrá como conductora de un programa de panel vinculada al universo de la expareja. “Me llega el guión el fin de semana para estudiar y el martes grabo”, relató en vivo, y anticipó que sus panelistas en la ficción son “desopilantes”, aunque por contrato no puede adelantar los nombres de quienes la acompañarán. “Lo interesante es el panel, que no lo puedo decir”, sostuvo. También explicó que la producción mantiene en secreto la integración del panel, aunque calificó la propuesta como “muy buena”.

Yanina Latorre contó cómo será su participación en la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López (Instagram)

Latorre evitó dar detalles sobre el número de capítulos o la extensión de su participación, pero reiteró que su personaje no será una simple versión de sí misma, sino que tendrá una dinámica ligada al universo mediático de los protagonistas.

El proyecto, titulado Triángulo Amoroso, fue presentado oficialmente dentro de la nueva grilla digital de Stream Telefe. La serie generó repercusión inmediata en redes sociales tras el reencuentro público de la expareja en un evento de lanzamiento. Según se adelantó, la historia explora vínculos, tensión y romance, y fue pensada específicamente para un consumo en formato vertical, adaptado a los hábitos de las plataformas móviles.

Durante el evento, tanto la conductora como el exfutbolista expresaron su entusiasmo por la producción. “Les digo que va a haber muchas cosas interesantes, así que a todos nuestros amigos, familia, sponsors y clientes, van a pasar cositas que van a estar buenas”, señaló. Aún no hay fecha confirmada de estreno, pero la serie ya generó altas expectativas entre los seguidores de ambos.

Wanda Nara bromeó con tener bloqueada a Yanina Latorre para que no pueda ver su vida

Ante las consultas en el estudio, la animadora negó la presencia de Kennys Palacios, estilista y amigo de Wanda, así como de Martín Migueles y Mariano de la Canal. Sí dejó claro que la propuesta apunta a recrear el microclima mediático y familiar de los protagonistas.

Yanina Latorre adelantó que las grabaciones comenzarán el martes, con la entrega previa del guion para su preparación. La producción requiere ritmo acelerado, ya que Wanda Nara tiene compromisos de rodaje en Uruguay inmediatamente después. Latorre enfatizó la urgencia: “Hay que apurarse, porque Wanda después se tiene que ir a grabar la peli a Uruguay. Grabo el miércoles”.

La periodista y la conductora de MasterChef Celebrity tuvieron un divertido ida y vuelta durante el paso de Yanina en el reality show de cocina como reemplazo de Maxi López. “Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”, anunció Wanda, marcando la entrada con un abrazo que prometía camaradería. Pero la sintonía duró apenas unos minutos. “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”, se despachó ella. La desconfianza fue celebrada entre risas por Wanda y Martitegui: “Hacés bien”.

Yanina Latorre y Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Instagram)

La dinámica entre ambas transformó la tradicional bienvenida en una secuencia de humor ácido y pases de factura en televisión abierta. El intercambio escaló cuando surgió el tema del bloqueo en redes sociales. Wanda sostuvo que ambas estaban bloqueadas en Instagram, pero Yanina la corrigió sin vueltas: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”.

La conductora no se quedó atrás y devolvió la provocación: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”. El jurado celebró el duelo con carcajadas y Martitegui puso el broche final: “¿Yo puedo renunciar ahora?”.