Sabrina Rojas confesó que pasará su primera Navidad sin sus hijos tras un acuerdo con Luciano Castro: “Se me van”

Sabrina Rojas cómo se organizará con Luciano Castro por las fiesta: "Es la primera navidad sin mis hijos"

En una mezcla de emoción, sensibilidad y tristeza, Sabrina Rojas confesó cómo es el acuerdo que hizo con Luciano Castro de cara a las fiestas. Afectada por la situación, la conductora sorprendió al mencionar que será su primera Navidad sin sus hijos, lo que representa un momento duro para afrontar.

Todo comenzó cuando Rojas fue recibida por Ángel de Brito en LAM (América). Al ser consultada por su actual relación con el actor, la conductora comentó cómo será la organización familiar de cara a fin de año: “Se va hoy a la madrugada a Mar del Plata con mis hijos. Creo que se va sin Griselda (Siciliani), creo que se juntan ellos para Año Nuevo”.

Fue entonces cuando el periodista le preguntó: “¿Con ella te cruzas?”. Lejos de esquivar la pregunta, Rojas contestó: “No, con ella no me crucé nunca. Si me la cruzo la saludo. A veces yo vomito las cosas, pero me hace bien. Y una vez que vomité lo que necesitaba y otras cosas que acomodé, ahora no tengo más problemas de nada. Mis hijos la adoran, se llevan espectacular con Margarita. Esperanza, por lo que me cuenta Margarita es una mor. La gente piensa que no hablo con Luciano , hoy lo vi, somos padres, hablamos”.

Sabrina Rojas habló de su actual vínculo con Luciano Castro

Con la idea de ahondar más en el tema, Ángel le preguntó: “¿Le tocan los chicos a él en navidad?”. Fue entonces cuando Sabrina no pudo ocultar su tristeza y cómo el tema la afectaba: “Si, la primera navidad que paso sin mis hijos, así que hoy tengo un día sensible, se me van diez días”.

Días atrás, la comunicadora lanzó una sutil indirecta contra su expareja durante la celebración de cierre de año de la escuela de fútbol de su hijo Fausto, fruto de su relación con Luciano Castro. La actriz compartió en redes sociales los momentos más destacados de la jornada, donde el orgullo por los logros deportivos del niño se combinó con filosas palabras. En su publicación, la figura del espectáculo se refirió a la competencia de baile para padres en la que no pudo participar por no tener pareja. El evento se desarrolló en un contexto de nuevas dinámicas familiares tras la separación de Rojas y Castro.

La emoción de Sabrina Rojas por el logro de su hijo Fausto y el palito para Luciano Castro

La jornada comenzó con la “Bicho Fest”, la tradicional fiesta de fin de año del club donde Fausto entrena y juega como arquero. Rojas documentó la cuenta regresiva para el inicio del evento, mostrando el ambiente festivo decorado con luces y globos en tonos rojo y blanco. Uno de los momentos más comentados fue la competencia de baile para padres, donde la actriz compartió una imagen acompañada de la frase: “Padres compiten por el primer puesto de baile. Yo sin pareja, quedo fuera de competencia”. Con este mensaje, dejó entrever la nueva realidad familiar tras la separación, marcando con humor y sinceridad su ausencia en el desafío.

El foco principal de la celebración estuvo puesto en Fausto. Rojas publicó una fotografía del instante en que su hijo subió al escenario para recibir su trofeo, acompañada de la frase: “Mi niño apasionado. Mi arquero favorito”. Más tarde, madre e hijo posaron sonrientes en una selfie tras la premiación, ambos sosteniendo la copa, y Rojas expresó: “Qué linda vida tenemos hijo”, reflejando la alegría y el vínculo que los une, más allá de la situación sentimental de los adultos.

La actriz también compartió una imagen grupal de Fausto junto a sus compañeros de equipo, todos vestidos con la camiseta del club y mostrando medallas y trofeos sobre una tarima decorada. El entorno, rodeado de padres y familiares, reforzó el clima de celebración y orgullo por el esfuerzo de los niños. En ese contexto, Rojas escribió un mensaje en el que destacó el valor del fútbol infantil y la labor de los entrenadores: “Qué lindo que es el fútbol, cuántas cosas te enseña. Qué grandes los profes que los forman. Sobre todo en la parte humana”.