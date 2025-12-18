Teleshow

Sabrina Rojas confesó que pasará su primera Navidad sin sus hijos tras un acuerdo con Luciano Castro: “Se me van”

La conductora abrió las puertas de su intimidad y relató cómo se siente al pasar las fiestas sin sus pequeños

Guardar
Sabrina Rojas cómo se organizará con Luciano Castro por las fiesta: "Es la primera navidad sin mis hijos"

En una mezcla de emoción, sensibilidad y tristeza, Sabrina Rojas confesó cómo es el acuerdo que hizo con Luciano Castro de cara a las fiestas. Afectada por la situación, la conductora sorprendió al mencionar que será su primera Navidad sin sus hijos, lo que representa un momento duro para afrontar.

Todo comenzó cuando Rojas fue recibida por Ángel de Brito en LAM (América). Al ser consultada por su actual relación con el actor, la conductora comentó cómo será la organización familiar de cara a fin de año: “Se va hoy a la madrugada a Mar del Plata con mis hijos. Creo que se va sin Griselda (Siciliani), creo que se juntan ellos para Año Nuevo”.

Fue entonces cuando el periodista le preguntó: “¿Con ella te cruzas?”. Lejos de esquivar la pregunta, Rojas contestó: “No, con ella no me crucé nunca. Si me la cruzo la saludo. A veces yo vomito las cosas, pero me hace bien. Y una vez que vomité lo que necesitaba y otras cosas que acomodé, ahora no tengo más problemas de nada. Mis hijos la adoran, se llevan espectacular con Margarita. Esperanza, por lo que me cuenta Margarita es una mor. La gente piensa que no hablo con Luciano , hoy lo vi, somos padres, hablamos”.

Sabrina Rojas habló de su
Sabrina Rojas habló de su actual vínculo con Luciano Castro

Con la idea de ahondar más en el tema, Ángel le preguntó: “¿Le tocan los chicos a él en navidad?”. Fue entonces cuando Sabrina no pudo ocultar su tristeza y cómo el tema la afectaba: “Si, la primera navidad que paso sin mis hijos, así que hoy tengo un día sensible, se me van diez días”.

Días atrás, la comunicadora lanzó una sutil indirecta contra su expareja durante la celebración de cierre de año de la escuela de fútbol de su hijo Fausto, fruto de su relación con Luciano Castro. La actriz compartió en redes sociales los momentos más destacados de la jornada, donde el orgullo por los logros deportivos del niño se combinó con filosas palabras. En su publicación, la figura del espectáculo se refirió a la competencia de baile para padres en la que no pudo participar por no tener pareja. El evento se desarrolló en un contexto de nuevas dinámicas familiares tras la separación de Rojas y Castro.

La emoción de Sabrina Rojas
La emoción de Sabrina Rojas por el logro de su hijo Fausto y el palito para Luciano Castro

La jornada comenzó con la “Bicho Fest”, la tradicional fiesta de fin de año del club donde Fausto entrena y juega como arquero. Rojas documentó la cuenta regresiva para el inicio del evento, mostrando el ambiente festivo decorado con luces y globos en tonos rojo y blanco. Uno de los momentos más comentados fue la competencia de baile para padres, donde la actriz compartió una imagen acompañada de la frase: “Padres compiten por el primer puesto de baile. Yo sin pareja, quedo fuera de competencia”. Con este mensaje, dejó entrever la nueva realidad familiar tras la separación, marcando con humor y sinceridad su ausencia en el desafío.

El foco principal de la celebración estuvo puesto en Fausto. Rojas publicó una fotografía del instante en que su hijo subió al escenario para recibir su trofeo, acompañada de la frase: “Mi niño apasionado. Mi arquero favorito”. Más tarde, madre e hijo posaron sonrientes en una selfie tras la premiación, ambos sosteniendo la copa, y Rojas expresó: “Qué linda vida tenemos hijo”, reflejando la alegría y el vínculo que los une, más allá de la situación sentimental de los adultos.

La actriz también compartió una imagen grupal de Fausto junto a sus compañeros de equipo, todos vestidos con la camiseta del club y mostrando medallas y trofeos sobre una tarima decorada. El entorno, rodeado de padres y familiares, reforzó el clima de celebración y orgullo por el esfuerzo de los niños. En ese contexto, Rojas escribió un mensaje en el que destacó el valor del fútbol infantil y la labor de los entrenadores: “Qué lindo que es el fútbol, cuántas cosas te enseña. Qué grandes los profes que los forman. Sobre todo en la parte humana”.

Temas Relacionados

Sabrina RojasLuciano CastroNavidad

Últimas Noticias

Así comenzó el romance de Maxi López y Daniela Christiansson: “Más fría la Sueca”

La pareja recordó entre anécdotas la noche que marcó el comienzo de su historia juntos. El video

Así comenzó el romance de

Así está hoy la niña del recordado comercial en el que una hija maquilla al padre: “Cumple 26 años”

El actor Alejo García Pintos compartió el conmovedor spot que protagonizó junto a su hija Juana en 2003 y le dedicó palabras de amor

Así está hoy la niña

Matías Alé y Martina Vignolo regresaron al país después de su extensa luna de miel: “Multiplicado por 50”

El matrimonio volvió al país después de un largo viaje por Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica, donde compartieron experiencias y consolidaron su vínculo antes de retomar sus actividades en Buenos Aires y Mar del Plata

Matías Alé y Martina Vignolo

El sueño que cumplió Daniela Celis a tres años de salir de Gran Hermano: “Lloro, gracias universo”

La exparticipante del reality compartió su emoción con sus seguidores al hacer realidad una de sus metas personales

El sueño que cumplió Daniela

La reunión de Charly García y Nito Mestre que anticiparía un documental sobre el adiós de Sui Generis hace 50 años

Los protagonistas del legendario dúo se encontraron en La Fábrica, dejaron entrañables imágenes y aumentaron la expectativa por un posible trabajo que cuente los secretos del final con dos míticos conciertos en el Luna Park el 5 de septiembre de 1975

La reunión de Charly García
DEPORTES
Los escalofriantes detalles del asesinato

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

El Inter Miami de Lionel Messi, a punto de sumar otro refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

Conmoción en el fútbol: asesinaron a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

El problema que Red Bull y Max Verstappen deberán afrontar en el inicio de la Fórmula 1 en 2026

El insólito gesto de Mastantuono tras un pase de Mbappé que despertó críticas en la victoria de Real Madrid: “¿Qué hizo?”

TELESHOW
Así comenzó el romance de

Así comenzó el romance de Maxi López y Daniela Christiansson: “Más fría la Sueca”

Así está hoy la niña del recordado comercial en el que una hija maquilla al padre: “Cumple 26 años”

Matías Alé y Martina Vignolo regresaron al país después de su extensa luna de miel: “Multiplicado por 50”

El sueño que cumplió Daniela Celis a tres años de salir de Gran Hermano: “Lloro, gracias universo”

La reunión de Charly García y Nito Mestre que anticiparía un documental sobre el adiós de Sui Generis hace 50 años

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Brasil aprobó

El Congreso de Brasil aprobó una ley que recorta la condena a Bolsonaro y los implicados en el intento de golpe de Estado

Tensión en Honduras: Xiomara Castró pidió a la Policía “cerrar el paso” a intentos de ruptura constitucional

Polonia volverá a fabricar minas antipersonales y planea desplegarlas en su frontera oriental

El CNE de Honduras denunció bloqueos al escrutinio por parte de los partidos: “Lo único que falta es que le metan fuego”

Cangrejos violinistas y microplásticos: el hallazgo que revela su nuevo papel en la transformación del ecosistema