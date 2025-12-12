Teleshow

Daniela Christiansson compartió su preocupación por el nacimiento de su hijo con Maxi López: “Fe en los tiempos divinos”

La familia afronta días de incertidumbre y esperanza, mientras se prepara para recibir a Lando y comparte momentos íntimos lejos de los rumores

Guardar
Daniela Christiansson mostró el último día con Elle en el paradisíaco destino donde aguardó la fecha del parto de Lando junto a Maxi López

La modelo sueca Daniela Christiansson generó inquietud entre sus seguidores al compartir en redes sociales un mensaje sobre las dificultades que enfrenta para el nacimiento de su hijo con Maxi López. En la etapa final de su embarazo y tras varios días de tranquilidad familiar en Francia, Christiansson expresó que las alternativas para el parto no resultan favorables, aunque mantiene la esperanza y aseguró que el bebé se encuentra en buen estado.

En su publicación, realizada únicamente en inglés, Christiansson escribió: “Fue un día lleno de emociones luego de chequear a Lando y hablar de nuestras opciones para el nacimiento, que no están realmente a nuestro favor. Pero yo tengo fe en los tiempos divinos. Lo más importante es que Lando lo está haciendo muy bien”. El mensaje, inusual por no incluir la traducción al español como en otras ocasiones, evidenció la preocupación de la modelo en este momento decisivo.

La familia había pasado los últimos días en un hotel de lujo en Megève, en la región de Ródano-Alpes, Francia, disfrutando de la calma y el confort del entorno alpino. Junto a su hija Elle y su perra Kika, Christiansson y López aprovecharon la atmósfera cálida y los servicios exclusivos del establecimiento, que incluyeron piscina cubierta, sauna y atención especial para mascotas. Antes de partir, la modelo compartió un video junto a su hija Elle. Vestida con un sweater rojo y unas calzas negras, Daniela toma de su mano a la pequeña, que está toda vestida de rosa y lleva una carterita plástica del mismo color, y pasean por el living hasta llegar al ventanal, desde donde tienen una vista impresionante del lugar, en el que ambas se despidieron del lugar con un breve mensaje: “Último momento aquí. Gracias”.

El posteo de Daniela Christiansson
El posteo de Daniela Christiansson donde señaló que las opciones para el nacimiento de Lando "no están realmente a nuestro favor"

Durante su estadía, la pareja mostró en redes sociales una dinámica familiar distendida y cercana. En uno de los videos más recientes, grabado ya en su casa de Suiza, López y Christiansson participaron en un reto viral que puso a prueba su complicidad y sentido del humor. Entre preguntas sobre celos, romanticismo y anécdotas de pareja, ambos se señalaron mutuamente en tono de broma. Cuando la voz en off consultó quién había dado el primer paso para verse en persona, ambos señalaron sin dudar a Maxi. Frente a la pregunta sobre quién es más cariñoso, la señalada fue Daniela, mientras que él aseguró ser el más romántico, aunque lo hizo con una sonrisa cómplice que ella observó con una mezcla de humor y escepticismo. El exfutbolista, además, fue reconocido por ambos como el mejor cocinero de la casa, en alusión a su paso por el reality culinario MasterChef Celebrity, de Telefe, que lo trajo durante largos períodos a la Argentina.

La publicación del reto coincidió con la confirmación de un nuevo proyecto mediático para López, quien protagonizará junto a Wanda Nara una miniserie de formato vertical para redes sociales. El anuncio de la ficción, que hizo la conductora de MasterChef Celebrity y luego borró, reavivó especulaciones y comentarios en el entorno mediático, dada la historia compartida entre ambos y su reciente participación conjunta en televisión. Esta situación llevó a que algunos seguidores interpretaran el video familiar de López con Christiansson como una respuesta a los rumores o como una forma de reafirmar la estabilidad de la pareja.

Maxi López y Daniela Christiansson
Maxi López y Daniela Christiansson están a punto de ser padres nuevamente

Ya instalados nuevamente en Suiza, Christiansson y López se enfocan en los preparativos para la llegada de Lando. En los últimos días, compartieron imágenes decorando la casa para Navidad y disfrutando de momentos de calma en familia, a la espera del nacimiento.

Pese a las dificultades mencionadas por Christiansson, la familia transmite serenidad y confianza, manteniendo el foco en el bienestar del bebé y en la expectativa positiva ante su inminente llegada.

Temas Relacionados

Daniela ChristianssonMaxi LópezEmbarazoNacimiento de LandoSuizaWanda Nara

Últimas Noticias

La China Ansa compartió la carta con que Diego Mendoza la conquistó para celebrar el quinto aniversario de la pareja

La conductora revivió el inicio de su relación con el ex futbolista el 13 de diciembre de 2020 y reveló cómo piensan festejarlo

La China Ansa compartió la

Quién es Willy Bronca, el rapero elegido por María Becerra para ser uno de los teloneros de su concierto en River

El joven nacido en Perú y criado en el conurbano bonaerense tendrá la oportunidad de tocar en uno de los estadios más importantes de Latinoamérica

Quién es Willy Bronca, el

El encuentro a solas de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez: “Una voz increíble”

La sobrina de Diego Torres tuvo la oportunidad de conocer a la colombiana luego de ser la telonera de sus tres shows. Las tiernas palabras de la estrella internacional

El encuentro a solas de

La última noche de Shakira en Buenos Aires: emoción y celebridades en la Caminata de La Loba

Floppy Tesouro fue una de las figuras elegidas para acompañar a la cantante en un instante clave y emocionante del show

La última noche de Shakira

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto de miocardio

El líder de Turf fue asistido por el SAME y permanece internado en el Hospital Fernández. El comunicado de la banda y los detalles de su evolución

Cómo sigue la salud de
DEPORTES
Sorpresa en el tenis: Roger

Sorpresa en el tenis: Roger Federer volverá a jugar en el Abierto de Australia

Nuevo capítulo del escándalo con Salah: la decisión del Liverpool de cara a un partido que podría marcar su despedida

La llamativa frase de Almeyda en medio de la crisis en el Sevilla: “Es un tiempo muy parecido a lo que viví en River”

Jugó en la selección brasileña, sufrió un problema cardíaco en la pretemporada y tomó una importante decisión de vida

La verdad detrás de la posible llegada de un ex futbolista de Boca Juniors al cuerpo técnico de Claudio Úbeda

TELESHOW
La China Ansa compartió la

La China Ansa compartió la carta con que Diego Mendoza la conquistó para celebrar el quinto aniversario de la pareja

Quién es Willy Bronca, el rapero elegido por María Becerra para ser uno de los teloneros de su concierto en River

El encuentro a solas de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez: “Una voz increíble”

La última noche de Shakira en Buenos Aires: emoción y celebridades en la Caminata de La Loba

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto de miocardio

INFOBAE AMÉRICA

Inclinada, pero aún de pie:

Inclinada, pero aún de pie: cómo la torre de Pisa logró resistir terremotos y eventos extremos

Chery sorprende en Colombia: crece más de 400% y entra al top de ventas de vehículos eléctricos en 2025

Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo clave para combatir el terrorismo y reforzar el control penitenciario

Sale un libro póstumo de Silvia Molloy: habla de sus amigos Victoria Ocampo, Bioy Casares, Manuel Puig y otros

Modernización de la infraestructura móvil gana premio internacional por impulsar la conectividad y el avance digital