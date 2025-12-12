Daniela Christiansson compartió su preocupación por el nacimiento de su hijo con Maxi López: “Fe en los tiempos divinos”

Daniela Christiansson mostró el último día con Elle en el paradisíaco destino donde aguardó la fecha del parto de Lando junto a Maxi López

La modelo sueca Daniela Christiansson generó inquietud entre sus seguidores al compartir en redes sociales un mensaje sobre las dificultades que enfrenta para el nacimiento de su hijo con Maxi López. En la etapa final de su embarazo y tras varios días de tranquilidad familiar en Francia, Christiansson expresó que las alternativas para el parto no resultan favorables, aunque mantiene la esperanza y aseguró que el bebé se encuentra en buen estado.

En su publicación, realizada únicamente en inglés, Christiansson escribió: “Fue un día lleno de emociones luego de chequear a Lando y hablar de nuestras opciones para el nacimiento, que no están realmente a nuestro favor. Pero yo tengo fe en los tiempos divinos. Lo más importante es que Lando lo está haciendo muy bien”. El mensaje, inusual por no incluir la traducción al español como en otras ocasiones, evidenció la preocupación de la modelo en este momento decisivo.

La familia había pasado los últimos días en un hotel de lujo en Megève, en la región de Ródano-Alpes, Francia, disfrutando de la calma y el confort del entorno alpino. Junto a su hija Elle y su perra Kika, Christiansson y López aprovecharon la atmósfera cálida y los servicios exclusivos del establecimiento, que incluyeron piscina cubierta, sauna y atención especial para mascotas. Antes de partir, la modelo compartió un video junto a su hija Elle. Vestida con un sweater rojo y unas calzas negras, Daniela toma de su mano a la pequeña, que está toda vestida de rosa y lleva una carterita plástica del mismo color, y pasean por el living hasta llegar al ventanal, desde donde tienen una vista impresionante del lugar, en el que ambas se despidieron del lugar con un breve mensaje: “Último momento aquí. Gracias”.

El posteo de Daniela Christiansson donde señaló que las opciones para el nacimiento de Lando "no están realmente a nuestro favor"

Durante su estadía, la pareja mostró en redes sociales una dinámica familiar distendida y cercana. En uno de los videos más recientes, grabado ya en su casa de Suiza, López y Christiansson participaron en un reto viral que puso a prueba su complicidad y sentido del humor. Entre preguntas sobre celos, romanticismo y anécdotas de pareja, ambos se señalaron mutuamente en tono de broma. Cuando la voz en off consultó quién había dado el primer paso para verse en persona, ambos señalaron sin dudar a Maxi. Frente a la pregunta sobre quién es más cariñoso, la señalada fue Daniela, mientras que él aseguró ser el más romántico, aunque lo hizo con una sonrisa cómplice que ella observó con una mezcla de humor y escepticismo. El exfutbolista, además, fue reconocido por ambos como el mejor cocinero de la casa, en alusión a su paso por el reality culinario MasterChef Celebrity, de Telefe, que lo trajo durante largos períodos a la Argentina.

La publicación del reto coincidió con la confirmación de un nuevo proyecto mediático para López, quien protagonizará junto a Wanda Nara una miniserie de formato vertical para redes sociales. El anuncio de la ficción, que hizo la conductora de MasterChef Celebrity y luego borró, reavivó especulaciones y comentarios en el entorno mediático, dada la historia compartida entre ambos y su reciente participación conjunta en televisión. Esta situación llevó a que algunos seguidores interpretaran el video familiar de López con Christiansson como una respuesta a los rumores o como una forma de reafirmar la estabilidad de la pareja.

Maxi López y Daniela Christiansson están a punto de ser padres nuevamente

Ya instalados nuevamente en Suiza, Christiansson y López se enfocan en los preparativos para la llegada de Lando. En los últimos días, compartieron imágenes decorando la casa para Navidad y disfrutando de momentos de calma en familia, a la espera del nacimiento.

Pese a las dificultades mencionadas por Christiansson, la familia transmite serenidad y confianza, manteniendo el foco en el bienestar del bebé y en la expectativa positiva ante su inminente llegada.