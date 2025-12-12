Maxi López y Daniela Christiansson se animaron a un desafío viral: “¿Quién es el más celoso, aunque diga que no lo es?”

El exfutbolista y su esposa se reencontraron y compartieron un divertido video juntos (Video: Instagram)

Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez lejos de las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) y del revuelo que suele generar cualquier mención a Wanda Nara. El exfutbolista, que en estos días se instaló nuevamente en Suiza para acompañar a Daniela Christiansson en la recta final del embarazo de su segundo hijo, sorprendió al aparecer junto a su esposa en un desafío viral de pareja.

El video, grabado en su casa y con tono descontracturado, dejó varias confesiones sobre la intimidad de la relación, pero hubo una pregunta en particular que captó toda la atención: “¿Quién es el más celoso, aunque diga que no lo es?”. Sin dudarlo, Maxi señaló a Daniela, mientras ella respondió con un gesto entre risas que pareció admitirlo sin terminar de confirmarlo.

El exfutbolista Maxi López acompaña a Daniela Christiansson en Suiza durante la recta final de su embarazo

El timing del clip no pasó inadvertido. La publicación llegó justo después de que se confirmara que Maxi y Wanda protagonizarán una ficción vertical, un formato de miniserie pensado para redes sociales donde, según adelantó Paula Varela, podrían aparecer escenas íntimas o incluso besos. El proyecto generó ruido mediático apenas se anunció, sobre todo porque ambos vienen de mostrarse juntos en MasterChef Celebrity y porque, cada vez que comparten aire, surge el comentario de una posible reconciliación, algo que Maxi siempre desmintió tajantemente.

Más allá de esa pregunta, el video reveló detalles sobre su dinámica cotidiana como pareja. Cuando la voz en off consultó quién había dado el primer paso para verse en persona, ambos señalaron sin dudar a Maxi. Frente a la pregunta sobre quién es más cariñoso, la señalada fue Daniela, mientras que él aseguró ser el más romántico, aunque lo hizo con una sonrisa cómplice que ella observó con una mezcla de humor y escepticismo.

También quedó claro que Maxi no tiene buena memoria para las fechas: el sonido del “error” que sonó en el audio lo dejó en evidencia. La escena más tierna fue cuando se les preguntó quién dijo “te amo” primero. Allí, simultáneamente, levantaron los dedos para acusarse entre sí, dejando la duda flotando y regalando uno de los momentos más simpáticos del desafío. El único punto en el que no hubo discusión fue cuando se consultó quién cocina mejor: los dos señalaron a Maxi, un guiño directo al presente televisivo del exfutbolista en el reality culinario.

Maxi López y Daniela Christiansson comparten momentos familiares y preparativos para la llegada de su segundo hijo, Lando

Aunque la intención del video fue claramente lúdica, su publicación en medio del panorama mediático disparó otro tipo de lecturas. Ahora, Maxi regresó a Suiza para acompañar a Daniela y a su hija Elle a pocos días del nacimiento de Lando, su segundo hijo. En estos días compartieron imágenes decorando la casa para Navidad, paseando en familia y disfrutando la calma del hogar antes del gran momento.

Por otro lado, la confirmación de la ficción con Wanda sumó una capa más de tensión para los seguidores de la pareja. El hecho de que el contenido incluya momentos románticos y que se trate de dos figuras con historia pasada y enorme visibilidad hace que cada gesto sea observado bajo lupa. Por eso, no tardaron en aparecer comentarios preguntándose si el desafío romántico fue simplemente una estrategia de redes, un mensaje de tranquilidad sobre la relación o una respuesta implícita al regreso laboral del dúo en pantalla.

El video, más allá de cualquier interpretación, mostró a Maxi y a Daniela divertidos, relajados y dispuestos a abrir una ventana a su intimidad. Y también dejó en claro algo que el propio challenge resumió con humor: en esa casa, la respuesta a quién es el más celoso aunque diga que no… parece tener nombre y apellido: Daniela Christiansson.