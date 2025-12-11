El simbólico regalo de Zaira Nara a Wanda por su cumpleaños que enterneció a todos: “Comprometidas”

En el día del cumpleaños de Wanda Nara, su hermana Zaira la sorprendió con un significativo regalo que mostró ante sus seguidores (Instagram)

El miércoles se convirtió en un día especialmente emotivo para Wanda Nara, quien fue el centro de los saludos, gestos de cariño y sorpresas en su cumpleaños número 39. Lejos de la estridencia y los grandes festejos de años anteriores, la empresaria celebró rodeada de la calidez de su círculo íntimo y de sus compañeros de MasterChef Celebrity (Telefe). Sin embargo, durante toda la jornada hubo un momento inolvidable, el protagonizado junto a su hermana Zaira, que dejó a la vista el fuerte lazo que las une, más allá de toda exposición o polémica familiar.

La sorpresa llegó de la forma más genuina y sencilla: Zaira fue a buscar a Wanda directamente a los estudios de Telefe, donde la conductora se encontraba en su camarín junto al equipo de producción y sus estilistas de confianza, entre ellos Kennys Palacios. Las historias de Instagram registran el instante en que la modelo apareció para comer junto a todos, sumando dulzura al clima de backstage. “Bueno, acá estamos en el cumple de la reina, con pastafrola de Hello Kitty”, se escucha decir a la modelo, sentada frente a su hermana, mientras todos disfrutan del agasajo sorpresa.

Pero no fue solo el postre lo que conmovió a Wanda. En medio del festejo, la conductora le pidió afrontar la cámara. “Pará, mostrá tu regalo, el que me diste”, pidió con entusiasmo. En ese instante, Zaira tomó la mano de Wanda, que en ese momento se estaba haciendo la manicura, y enfocó el anillo que le había regalado: una joya con un diamante azulado en forma cuadrada, de un brillo deslumbrante y con una historia que refuerza el valor personal por encima del lujo. “Mi regalo, joyas, porque así somos”, comentó Zaira con picardía. Pero el gesto cobró más profundidad en el acto siguiente. “Yo tengo el mismo. Bah, el verde”, explicó dejando ver que ambas llevan una sortija parecida, compartida no solo en lo material sino como símbolo de sororidad. “Comprometidas”, subrayó Wanda, mietras que la modelo reforzó: “Obvio”.

La entrega, más allá de la estética, deja un mensaje claro: las hermanas Nara están juntas incondicionalmente, en especial en un año donde Wanda debió atravesar dificultades personales y judiciales, entre ellas la batalla legal con su expareja Mauro Icardi por la tenencia y el futuro de sus hijas en común. La complicidad y la unión de Zaira fue una constante en este extenso proceso, acompañando decisión tras decisión y sumando apoyo donde más se requería.

No fue la primera muestra pública de cariño entre las hermanas en el cumpleaños. Previamente, incluso antes de verse en persona, Zaira le dedicó a Wanda un mensaje lleno de ternura en redes sociales. “Feliz cumple a mi mitad favorita, agradezco cada día que seas mi hermana y compañera en esta vida. Que seas siempre así de feliz. Acá voy a estar para celebrar juntas cada logro”, escribió la influencer, acompañando el saludo de un emoji de corazón y una captura de videollamada entre ambas. En la imagen se percibe cómo Wanda, durante la grabación de MasterChef, se toma unos minutos para compartir su día y el detrás de escena con su hermana. La conexión emocional trasciende fronteras y ocupaciones.

En un segundo plano, colegas y amigos de Wanda se sumaron con gestos y saludos, destacando ese clima distendido y familiar que reina entre el staff. La empresaria, por su parte, agradeció cada muestra de afecto y sumó más postales a las historias del día, mostrando, una vez más, que, pese al éxito profesional, son los pequeños grandes detalles los que le dan sentido a cada celebración.

Lejos del show, Wanda volvió a aferrarse al refugio de la familia. En la cálida compañía de Zaira, la empresaria dejó una vez más en claro que el sostén personal, la complicidad y el amor fraterno escriben las páginas más importantes, aun cuando el resto del mundo mire con lupa o espere alguna gran producción. Fue una jornada de anillos, sorpresa, pastafrola y abrazos sinceros, un miércoles de cumpleaños para recordar, con la certeza de que, pase lo que pase, juntas siempre es mejor.