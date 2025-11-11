Teleshow

El romántico intercambio de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en redes

La pareja, si bien todavía no compartió fotos juntos, ya no se oculta e hizo oficial el vínculo

Tini Stoessel y Rodrigo De
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de esconderse en las redes sociales (Instagram)

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul dejaron atrás la discreción y, en plena previa de un nuevo compromiso de la Selección Nacional, hicieron pública su complicidad mediante gestos y comentarios en redes sociales. El futbolista, instalado en Alicante, España, preparándose para el enfrentamiento ante Angola el próximo viernes 14 de noviembre, compartió una imagen en la que se lo ve concentrado durante uno de los primeros entrenamientos con la camiseta nacional.

La espera por el partido sirvió también para exhibir el costado más personal de la pareja, que optó por no ocultar más su relación ante millones de seguidores. Entre los mensajes de apoyo y elogios que recibió la publicación de Rodrigo, se destacó el comentario de Tini: un corazón en los ojos, breve pero elocuente, que rápidamente captó la atención de fans y medios. Rodrigo de Paul respondió a la declaración digital con entusiasmo: “VOS”, en mayúsculas, acompañando sus palabras con una carita abrazando un corazón y otra de amor en los ojos.

El intercambio no pasó inadvertido. Miles de usuarios reaccionaron al instante, consolidando la interacción como una de las más comentadas del día y reflejando la naturalización de la pareja en el espacio público digital. Mientras sobre el fondo de la publicación se asoma una imagen y los detalles de una canción elegida por Rodrigo, la conversación contiene el espíritu de esta nueva etapa: palabras cortas, afecto sin intermediarios y la decisión de mostrar que el vínculo fluye con espontaneidad y cada vez menos reparos.

El romántico idea y vuelta
El romántico idea y vuelta de Tini y de Paul en redes (Instagram)

Esto no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica creciente de gestos y mensajes que confirman la reconciliación y el buen momento de la pareja. Días atrás, durante el esperado regreso de Tini a los escenarios en el ciclo FUTTTURA, la historia de amor volvió a ocupar el centro de la escena, tanto en el show como en el plano virtual.

El debut de la cantante en Tecnópolis se vivió como un gran acontecimiento pop: un estadio repleto, looks impactantes, una puesta de nivel internacional y la energía de un público que acompañó cada paso de la artista. La noche quedó atravesada por la presencia en las gradas de Rodrigo de Paul, cuyo apoyo no pasó desapercibido para los fans ni para quienes siguen la carrera mediática de ambos.

Desde una de las secciones del campo, parte del público detectó rápidamente la figura de De Paul luciendo un buzo del merch oficial de Tini, parado junto a Alejandro Stoessel, el papá de la artista y su suegro. Ambos, atentos y expectantes, protagonizaron una postal de familia y acompañamiento que rápidamente se viralizó en las plataformas. Entre gritos, selfies, saludos y grabaciones, Rodrigo no esquivó el contacto con los presentes: saludó a los cientos de espectadores del estadio con simpatía y cercanía, mientras decenas de celulares retrataban el momento y sumaban historias a la noche.

Rodrigo de Paul, presente en
Rodrigo de Paul, presente en FUTTTURA junto a Alejandro Stoessel, su suegro

Apenas al día siguiente de la presentación, Tini compartió en su cuenta de Instagram una selección de imágenes que resumían la intensidad de la noche, agradeciendo: “GRACIAS. Lo de ayer fue una locura hermosa, lo disfruté tanto, la energía que nos regalaron fue inolvidable. Lxs amo con todo mi corazón. Gracias a mi equipo de producción, técnico y creativo por el trabajo inmenso que hicieron, por confiar y acompañarme. Gracias a mis bailarines y músicos tan llenos de talento. PRIMER SHOW DE FUTTTURA. ¡Nos vemos mañana!”. En pocas horas, la publicación superó los 350.000 “me gusta”.

Pero lo que selló el clima de reconciliación fue la interacción en los comentarios. Entre miles de mensajes, sobresalió la declaración de Rodrigo De Paul: “TE AMO”. La artista respondió de inmediato: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”. El intercambio dejó atrás los rumores y oficializó públicamente el vínculo, demostrando que el amor y la complicidad entre ambos también forman parte del universo pop que construyen con cada aparición en redes sociales.

