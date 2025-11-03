Teleshow

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

A 6 años de la muerte del cantante, Marina Rosenthal recordó una experiencia mística que vivió. Su emotivo testimonio

La viuda de Cacho Castaña recordó la experiencia mística que vivió con el cantante (Video: Infama/ América)

A 6 años de la muerte de Cacho Castaña, su viuda Marina Rosenthal charló con Infama (América) desde el mítico Café La Humedad sobre un episodio místico que experimentó poco después del fallecimiento del cantante. “El 15 de octubre fueron 6 años, pero a mí me parece que fue ayer”, expresó.

La mujer que acompañó al tanguero durante sus últimos años de vida, se casó en 2016 hasta la muerte de él en 2019, recordó un momento al que ella relaciona con la fe y con su lado más íntimo: “Recuerdo todo. No lo voy a contar con lujo de detalles porque me lo guardo para mí. A los dos días de que acababa de fallecer Cacho, yo estaba tirada en la cama. Lloraba en la cama mucho, mucho y lo único que me preguntaba era cómo iba a poder seguir. En un momento me giré en la cama y apareció”.

“Esto nunca me había pasado con nadie. Fue su presencia completa. Me acuerdo hasta cómo estaba vestido. Me habló durante 10 segundos y me tiró una catarata de cosas. No me pidió nada. Me explicó cómo seguir adelante”, rememoró al programa de Marcela Tauro, sobre lo que ella considera como la presencia inmaterial de Cacho de Buenos Aires.

La emotiva experiencia de Marina
La emotiva experiencia de Marina Rosenthal, la viuda de Cacho Castaña

“Viste que dicen, o esto lo escuché, que a veces las almas tardan un tiempito en despegar e irse. Yo creo que tal vez él necesitó darme esa tranquilidad, o por lo menos así lo sentí yo. Yo feliz de haberlo visto”, se sinceró. “No me quedé mal por haberlo visto y que haya desaparecido. No lo vi más, pero me dio mucha paz”, afirmó Marina, quien describió en detalle aquel “encuentro místico”.

Estaba parado, agarrado de la puerta del baño, con su pantalón blanco, una remera azul de Armani que él siempre usaba con brillos. Una vestimenta que a mí me gustaba mucho y que yo tengo una foto de él vestido así que me encanta. O sea que no fue casualidad“, manifestó Marina, quien es heredera del imperio de los cafés Rosenthal y dirige el emblemático Café La Humedad, fundado por Cacho.

La conductora de Infama reaccionó a la experiencia de quien fue la última pareja del artista. “Esto nunca había escuchado que podía pasar. No sabía, pero qué paz. Qué fuerte”, afirmó. “Todos dicen que te dan paz. Lo mismo que la gente que experimenta que vio la Virgen o que vio a Jesús o demás, dicen que el amor que experimentan en ese momento no lo experimentan en la Tierra”, manifestó la periodista.

Cacho Castaña en su casamiento
Cacho Castaña en su casamiento con Marina Rosenthal en agosto de 2016 (Crédito: Vero Guerman)

La historia sentimental de Cacho Castaña estuvo marcada por numerosas relaciones, pero en los últimos años de su vida, Marina Rosenthal ocupó un lugar central e indiscutido en su entorno. Psicóloga de profesión y oriunda de Mar del Plata, Rosenthal tenía treinta y cuatro años menos que el artista, diferencia que nunca supuso un obstáculo para ambos.

Su primer encuentro ocurrió en 2008, aunque recién en 2012 la relación ganó fuerza y se formalizó. El 31 de agosto de 2016, sellaron su historia de amor ante la ley, celebrando un casamiento que contó con la presencia destacada del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encargado de oficiar la ceremonia civil. El evento también tuvo una bendición especial de anillos, llevada a cabo por Guillermo Coppola y Alfio “Coco” Basile en el escenario del Café La Humedad.

Tras la boda y el festejo, la pareja viajó a Chascomús para su luna de miel, un destino elegido expresamente por el músico con el deseo de compartir jornadas de pesca, según relató Rosenthal a los medios. Desde aquellos años, la figura de Marina fue inseparable de la de Castaña, acompañándolo hasta el último día.

