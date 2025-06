Juan Otero hizo su primera salida pública junto a su novio y habló de las críticas que recibió por su noviazgo

Juan Otero, hijo de la actriz Florencia Peña, hizo su primera aparición pública junto a su novio, Mateo Lofeudo, durante el reciente estreno del musical Pretty Woman. La función, protagonizada por la propia actriz y Juan Ingaramo, fue escenario para que el joven de 16 años compartiera el evento acompañado de su pareja, de 18 años. En ese contexto, el joven habló de su relación y se defendió de las críticas que recibió su noviazgo.

“¿Cómo se conocieron?”, fue la primera pregunta que recibió la pareja. Entre risas y abrazos, Otero respondió de forma descontracturada. “Nos conocimos saliendo de joda”, comenzó explicando el subcampeón del Cantando 2024 en diálogo con Visionshow. A su lado, Mateo Lofeudo agregó: “Nos conocimos en Pinamar. Estamos muy bien juntos”. En esa línea, el influencer expresó: “Ya nos conocemos hace como un año y pico pero hace tres meses estamos saliendo”.

Fue entonces cuando los cronistas les consultaron por las críticas que habían recibido a raíz de su diferencia de edad. “Las críticas no me importan. Hice un comunicado más que nada para no decir más nada de eso y que no se hable más del tema. Creo que no tengo que dar más explicaciones de nada. Yo estoy feliz, estoy contento. Estoy seguro de la persona que me acompaña”, sostuvo el joven.

La palabra de Juan Otero luego de recibir críticas por la diferencia de edad con su pareja

En ese sentido, el comunicador le preguntó por la dinámica actual de las redes sociales en las que todos los usuarios opinan sobre cualquier tema. “Todo el mundo es opinólogo ahora, todo el mundo opina de la vida de los demás. Me parece terrible, pero bueno, también es entender el juego de las redes sociales”, argumentó Otero, reflejando su enojo con la situación.

En referencia a la diferencia de edad que mantienen, el hijo de Florencia Peña afirmó: “Yo creo que si estoy seguro de lo que hago, de lo que elijo, de lo que quiero hacer con mi vida, creo que no habría que hacer más preguntas sobre eso”, expresó, al tiempo que su novio Mateo agregó: “Lo que importa es que nos amamos, nos respetamos, nos valoramos el uno al otro y eso, para los dos, es lo que nos alcanza”.

A principios de mayo, luego de dar a conocer el comienzo de su relación, Otero fue el blanco de numerosas críticas. “¿No importa que sea un adulto con un pibe?“, ”A mí me llama la atención que con 16 años se haya ido de viaje con el novio solo", “¿No es menor de edad este pibe?”, fueron algunos de los comentarios que recibió Otero al conocerse que su pareja tiene 18 años.

Juan Otero oficializó su romance con una serie de fotos en Instagram

Por esa razón, el joven habló en un extenso video, el cual publicó en TikTok. Yo no soy de salir a hablar, o de decir cosas, o contarles mi vida privada, pero me parece que esto amerita porque veo mucha gente opinando, hablando y comentando sobre mi vida privada. Así que me parece lo más correcto salir a aclarar un par de cosas”, comenzó diciendo.

Acto seguido, el subcampeón del Cantando (América) empezó a detallar la raíz del conflicto: “Para los que no saben, todo pasó desde que subí una publicación con mi novio Mateo. Es la primera vez que lo muestro públicamente, ya que él no es una persona pública ni le interesa mostrarse en las redes sociales. A raíz de esta publicación que subí se hizo bastante viral y mucha gente opinó, más allá de la gente que opina desde la homofobia, desde el asco, y no estar de acuerdo con que dos hombres estén juntos. Mucha gente opinó sobre las edades y sobre si le parecía correcto o no que estemos juntos".

Fue entonces cuando Otero apuntó contra los haters y reafirmó su amor por su pareja: "Con Mateo nos llevamos dos años, él es mayor, pero yo estoy completamente de acuerdo. Soy consciente, lo elijo, lo amo, nos respetamos y nos queremos. Yo creo que sobre eso no tendría que haber más dudas ni porque yo tendría que salir a aclarar porque estoy con él y porque lo elijo. Para aquellas personas que no están de acuerdo con la edad, les digo que con su vida hagan lo que quieran, que me dejen ser libre, que me dejen vivir".