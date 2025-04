Después de la pelea en la calle de L-Gante con Maxi El Brother, ¿el cantante puede volver a la cárcel?

Tras la pelea de L-Gante con su representante, el músico podría quedar en la cárcel (Video: Lape Club Social – América)

Mientras L-Gante intenta enfocarse su carrera musical tras varios meses marcado por diferentes polémicas en el mundo del espectáculo, un nuevo escándalo vuelve a ponerlo en el foco de atención. El referente de la cumbia 420 fue captado en una fuerte pelea a golpes con su representante, Maxi El Brother, a la salida de un boliche de Liniers, durante un evento para la comunidad boliviana. La escena quedó registrada en video y, según confirmó Mauro Szeta en Lape Club Social (América) y el documento al que pudo acceder Teleshow, hay un nuevo pedido judicial en su contra.

En las últimas horas, este medio obtuvo el documento presentado ante el Tribunal Criminal Nº 3 de Mercedes, en el que se detalla el pedido de fijación de una audiencia a raíz de los hechos acontecidos. En el escrito se señala que Elián Valenzuela, nombre real del músico, fue nuevamente captado “a los golpes en una discoteca y luego fuera de la misma, enfrentamiento que tuvo con su manager”. Además, se menciona que en el episodio también golpeó vehículos estacionados, lo que, según los firmantes, evidencia “una vez más” que el cantante “juega con los límites de su situación procesal y dicho accionar debe recibir un llamado de atención”.

En esa misma línea, se solicita “que se fije audiencia con las partes, ello a los fines de que se le recuerde al señor Valenzuela su situación procesal actual y las reglas de conducta que debe desplegar en la sociedad. Por eso, se pide que se certifique el estado del músico que se radica en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón, a cargo del juez Martín Alejandro Ramos”.

El pedido de audiencia por la pelea que protagonizó L-Gante

Por su parte, según Szeta en Lape Club Social (América), las imágenes que muestran a Valenzuela intercambiando golpes y pateando vehículos ya fueron incorporadas a un expediente judicial. “Puede volver a prisión”, advirtió el periodista. “Cuando el juez lo dejó en libertad, le dijo: ‘Te vas a portar bien, querido. Sos un modelo social’. Y ahora se conocieron estas imágenes, que muestran una conducta totalmente opuesta”, señaló. El panelista también reveló que, tras la difusión del video en Infama, se presentaron nuevas denuncias en al menos dos jurisdicciones distintas. “Recién lo chequeamos con el doctor Payarola. Hay una en Quilmes y otra en Capital”, detalló.

El episodio fue revelado en la primera emisión de Infama (América), conducido por Marcela Tauro, donde se mostró el video completo del enfrentamiento. “Mirá, el que acaba de pegar una piña es L-Gante, y está insultando a Maxi”, describió el panelista Gonzalo Sorbo, mientras en pantalla se veía al músico intercambiando golpes y pateando autos, uno de los cuales terminó visiblemente dañado.

Según detallaron en el programa, los videos fueron solicitados por abogados de ambas partes, ya que podrían ser utilizados como prueba ante la Justicia. “Nos están pidiendo los videos que tenemos nosotros, porque ellos no pudieron tenerlos exclusivos”, confirmó Tauro, resaltando la seriedad del incidente.

Aunque aún no se sabe a quién pertenecía el vehículo dañado, se evalúa si eso podría agravar la situación judicial del artista. “Esto lo puede llevar otra vez a la cárcel”, advirtió Laura Ubfal, refiriéndose a la condena previa del artista. Los motivos detrás del escándalo no fueron aclarados oficialmente, pero versiones coinciden en que habría una combinación de conflictos económicos, desacuerdos contractuales y tensiones acumuladas. “Me hablan de problemas de dinero y del juicio que tiene pendiente”, deslizaron en el panel.

L-Gante y Maxi "el Brother" protagonizaron una pelea tras un show en Buenos Aires (Video: Infama - América)

Mientras tanto, las imágenes siguen circulando y la Justicia ya puso la lupa sobre su comportamiento. En plena relación con Wanda Nara y con su carrera en auge, el cantante vuelve a estar en la mira.