Benjamín Vicuña le declaró su amor a su novia Anita Espasandin con un romántico mensaje en sus redes

La dupla dejó entrever el gran momento que atraviesan con una romántica imagen en las redes (RS fotos)

Desde hace meses, Benjamín Vicuña le dio una nueva oportunidad al amor con Anita Espasandín. Aunque intentó mantener la relación en un perfil bajo, con el tiempo se hizo más pública y dejó de esconderse ante la prensa. Para la entrega de los Premios Martín Fierro de Cine y Series, el actor asistió con su novia, y luego, compartió una romántica foto con ella. Durante el último fin de semana largo, Benjamín se animó a subir una nueva postal con su novia y causó furor entre sus más de dos millones de seguidores.

En esta oportunidad, Vicuña subió la imagen en sus historias de Instagram y dejó en claro la felicidad que siente en este momenot, al encontrarse con su pareja. En la fotografía en blanco y negro, se pudo apreciar a Anita apoyando su rostro en el pecho de su novio, mientras él miraba directamente a la cámara. “Amor”, escribió junto al usuario de su pareja, un gesto que enterneció a sus fanáticos en las primeras horas del domingo.

Cabe recordar que la primera vez que Benjamín publicó una fotografía junto a su novia, sorprendió al publicar una foto íntima junto a ella. En esa ocasión, también fue con una imagen en blanco y negro: Anita se apoyaba sobre una pared mientras él la abrazaba con una mano, y la otra la guardaba en su bolsillo. La imagen estaba acompañada simplemente del nombre de su pareja y de un corazón rojo. Este gesto emocionó a sus seguidores, quienes estaban acostumbrados a que mantuviera un perfil bajo a la hora de presentarse con ella en eventos públicos.

Abrazados, Benjamín y su novia Anita posaron ante la cámara (Instagram)

A pesar de que la pareja ya había sido vista previamente en un evento benéfico, esta fue la primera vez que Anita lo acompañó a una premiación rodeada de colegas y cámaras, consolidando su presencia en rubro en que acostumbra a moverse el actor. A su vez, este había confesado previamente que el inicio de su vínculo estaba desligado del ámbito del espectáculo y que el amor nació de manera inesperada.

En ese marco, Vicuña se sinceró sobre cómo surgió el amor con su novia meses atrás. “Nos conocíamos de antes, pero fue en un viaje de trabajo a París cuando pude conocerla más”, confesó en Socios del Espectáculo (El Trece). Según el artista, esa experiencia en la ciudad del amor, en febrero, marcó el inicio de su relación. Aunque ambos ya habían coincidido en otros contextos, fue allí donde su conexión se fortaleció. “Yo la conocía, nos habíamos visto en diferentes lugares. Luego, en un viaje de trabajo en el que coincidimos, pude conocerla un poquito más, en esa ciudad maravillosa que es París. Ahí recién comenzó todo”, detalló en ese entonces ante el equipo del ciclo. A su vez, reconoció cómo se sentía con Anita debido a que ella no pertenece al mundo del espectáculo.

La primera foto de la dupla que hizo furor en las redes (Instagram)

“La verdad es que me da pudor hablar de ella porque no es un personaje público y es una mujer que cuida mucho su intimidad”, explicó sin dar vueltas. Por otro lado, él fue enfático en proteger la privacidad de ambas familias, tanto la suya como la de Anita, quien también tiene dos hijos de una relación anterior. Al respecto, expresó: “Eso no lo voy a contar, porque tiene que ver con la intimidad de las familias. Pero está todo muy tranquilo, en paz”.

Benjamín Vicuña dio detalles de su noviazgo con su pareja (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

En otra ocasión, cuando se conoció públicamente la relación, Vicuña habló con la prensa, reflejando el entusiasmo que siente por esta nueva etapa. “Nunca perdí la esperanza en el amor”, declaró en esa ocasión. “Estoy conociendo a alguien maravilloso, así que estoy bien. Muy contento y muy feliz. Imaginate la vergüenza que me da estar hablando de esto”, agregó con un toque de timidez, durante un encuentro con periodistas que lo esperaban a la salida del teatro. Además, dejó claro que no hubo ninguna intención de ocultar la relación: “Existen formas para estar feliz y no hice ninguna estrategia subterránea... La verdad que no hubo tanto encierro, ni mucho menos”, afirmó, haciendo alusión a la naturalidad con la que ha llevado su romance en el último tiempo.