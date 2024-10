Un videoclip, coqueteo en redes y una fuerte desilusión: las idas y vueltas de la relación entre Wanda Nara y L-Gante

Todo comenzó en octubre de 2022, cuando los cantantes hicieron su primera aparición juntos durante la grabación del videoclip de “El último romántico”

Desde 2022, el vínculo entre Wanda Nara y Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, captó la atención de todos. Es que, lo que comenzó con una colaboración en un videoclip, rápidamente se convirtió en una historia con ribetes mediáticos, que involucró también a Mauro Icardi, actual pareja de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) y delantero del Galatasaray. Entre declaraciones incendiarias, besos en boliches y tensas reacciones en redes sociales, el romance entre la empresaria y el cantante de cumbia 420 se convirtió en el epicentro de escándalos, especulaciones y confirmaciones. Y la pregunta del millón: ¿cómo pasaron de una simple grabación a convertirse en protagonistas del triángulo amoroso más comentado de Argentina?

Todo comenzó en octubre de 2022, cuando los cantantes hicieron su primera aparición juntos durante la grabación del videoclip de “El último romántico”. Este trabajo musical no solo mostró a Wanda como la protagonista del video, sino que también alimentó los rumores de un posible affaire. En las imágenes, ambos aparecían juntos en una mesa larga, rodeados de amigos, lo que simulaba una fiesta barrial. Además, en sus redes sociales, Elián posteó una foto de ambos de espaldas, y acompañó la publicación con la famosa escena de La dama y el vagabundo, en la que los protagonistas comparten un espagueti que termina en un beso.

La foto con la que L-Gante promocionó su video con Wanda Nara

El posteo no pasó desapercibido, y los rumores comenzaron a multiplicarse. En una entrevista para La noche de Mirtha (El Trece), L-Gante dijo: “La estoy conociendo. Estamos conociéndonos”. Aquella frase confirmó que entre ellos había más que una simple colaboración laboral. Si bien Wanda no comentó nada sobre el tema, sus gestos en redes sociales indicaban que disfrutaba de la atención mediática.

Días después del lanzamiento del videoclip, la relación pareció confirmarse. El 17 de octubre de 2022, una foto de ambos a los besos en un boliche de Quilmes se viralizó. Fue la primera señal pública de que el romance era una realidad. L-Gante, no tardó en declarar que no buscaba hacer “marketing” con Wanda, pero que efectivamente la relación iba más allá de lo profesional. “Nunca hice marketing de nada. Con Wanda estamos bien”, aseguró en una entrevista con LAM (América).

L-Gante hablo de su relacion con Wanda Nara (Video: El Trece/La Noche de Mirtha)

Mientras los rumores crecían, Mauro Icardi no se quedó callado. En un vivo de Instagram, el futbolista criticó abiertamente la relación y aseguró que la compañía del cantante afectaba la imagen de su esposa. “Es el hazmerreír del mundo entero, con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible” dijo, visiblemente molesto.

En paralelo, se filtraron mensajes entre el futbolista y la empresaria donde él le pedía explicaciones a ella sobre su relación con el cantante de cumbia 420. “No entiendo por qué estás haciendo esto, sos la madre de mis hijos”, le reprochó.

Ocho meses después, en junio de 2023, L-Gante enfrentó problemas legales y quedó detenido. Durante este período, Wanda lo apoyó públicamente a través de sus redes sociales. “Soy de esas personas que siempre está de una manera privada, porque el que hace de corazón no lo expone. Sobre todo en situaciones delicadas. El que tiene que saber, ya sabe”, escribió ella en su cuenta de Twitter, dando a entender que el vínculo entre ambos continuaba, al menos en un plano amistoso.

Sin embargo, este incidente también trajo consigo nuevas tensiones entre Wanda y Mauro. Fuentes cercanas al futbolista, aseguraron que el delantero estaba “furioso” por la implicación de su esposa con los problemas del cantante, lo cual afectó aún más su relación. “No entiendo por qué se sigue involucrando en estos problemas”, habría comentado Icardi, en privado, según algunos medios.

Las imágenes de Wanda Nara y L-Gante en un restaurante

Para septiembre de 2023, los rumores de romance ya no eran solo especulaciones. En una entrevista, el cantante confesó que la relación con la expareja de Maxi López había sido “lo más cerca de una relación seria” que tuvo en mucho tiempo. “Con ella me sentí cómodo y nos entendemos bien”, declaró. Esta confirmación llegó después de meses de especulaciones mediáticas, pero no terminó de esclarecer mucho el tipo de vínculo. ¿Eran solo amigos o había algo más?

Si bien Wanda se mantuvo reservada, durante una entrevista en el programa conducido por Ángel de Brito, le preguntaron si seguía en contacto con el cantante y respondió con una sonrisa. “Siempre va a haber cariño y respeto entre nosotros”, dijo en LAM.

En octubre de 2023, el deportista volvió a manifestar su descontento tras las declaraciones de L-Gante. Es que, durante una nota en vivo, Valenzuela se refirió directamente a él. “Mauro se enojó, pero no fue algo que yo buscara, simplemente pasó”, dijo echando leña al fuego. En paralelo, Icardi posteó una foto con Wanda y un mensaje que decía: “Siempre juntos, a pesar de todo”. Esta publicación fue interpretada por muchos como una respuesta a los comentarios del cantante, reafirmando que, a pesar de los conflictos, su relación con Wanda seguía en pie.

L-Gante contó las salidas secretas que hizo con Wanda (Video: América TV/ Noche al Dente)

A principios de 2024, Elián reveló que él y la mediática todavía mantenían contacto y que, incluso, habían hecho varias salidas a escondidas. “Cuando hay hambre, no importa dónde sea, salimos igual”, bromeó el cantante en una entrevista y nuevamente sembró dudas.

Para mitad de año, más precisamente el 9 de julio pasado, Wanda le confirmó a Luis Ventura su separación del futbolista con un sencillo mensaje: “Estoy separada”. Luego, subió un contundente mensaje en sus redes: “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, escribió en un comunicado. “Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, cerró.

A comienzos de octubre, sin embargo, Wanda pasó por el living de Susana Giménez y se mostró esquiva con el tema. Nunca reconoció la separación. “Supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia”, aseguró.

La reacción de Wanda Nara a los dichos de L-Gante en el living de Susana Giménez (Foto: Instagram)

Hace unas semanas, L-Gante estuvo como invitado en Bake Off Famosos (Telefe), ciclo que conduce Nara, y juntos revelaron las razones por las que dejaron de hablar. La tensión en el piso se hizo sentir. Horas después, se filtró en las redes sociales una foto de ellos dos a los besos en Luján. Al parecer la imagen era vieja y la habría hecho circular el entorno del cantante. Para Wanda fue una traición.

El pasado domingo, el joven de General Rodríguez estuvo en el programa de Susana Giménez y cuando le preguntaron por el vínculo con la empresaria dijo: “Pasa que está Icardi en la casa, ¿qué te va a decir? Mirá si viene, dice algo, tiene que volver a la casa y está el marido. Es raro”. Su comentario hizo estallar a Nara, quien usó sus redes sociales para despacharse. “Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema legal. Ojalá hablen de tus canciones”, escribió.

Así las cosas, desde octubre de 2022 hasta la actualidad, la relación entre Wanda Nara y L-Gante pasó por varias etapas. Mientras que Mauro Icardi ha sido una figura central en este triángulo, manifestando en diversas ocasiones su malestar por la relación entre su (ex)esposa y el cantante, todo parece indicar que, para octubre de 2024, el vínculo entre los cantantes llegó a su fin.