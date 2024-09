Lucía Galán explicó cómo sigue su recuperación en España: “Quiero estar al 100% para poder subirme al escenario”

Lucía Galán contó cómo sigue su recuperación en España (@luciaggalan)

Día a día, Lucía Galán sigue totalmente enfocada en su recuperación. Es que, tras haberse sometido a una operación de un quiste premaligno en el páncreas, la cantante dio detalles de su estado de salud y contó su plan para regresar fortalecida a los escenarios. Acompañada por su hija en su viaje al viejo continente, la actriz muestra el paso a paso de su tratamiento en redes sociales.

Minutos antes de comenzar otra de las sesiones de su tratamiento, Galán grabó un video para sus más de 420 mil seguidores en Instagram: “Estoy acá en Madrid, ahora estoy yendo a encontrarme con mi fisioterapeuta en el gimnasio para recuperar la masa muscular y estar 100% para poder subirme al escenario nuevamente”.

Luego, la cantante relató otra de las instancias de su recuperación: “Y después tengo clases, vino hace tres días Katie Viqueira, que es una coaching vocal y una fonoaudióloga maravillosa de muchos artistas internacionales, y de Argentina también. Estoy trabajando con ella, no para recuperar la voz, porque gracias a Dios está intacta, pero sí para darle fortaleza. Con ella trabajamos en todos los ejercicios de respiración”.

Lucía Galán en España recuperándose

Más allá de las cuestiones físicas, la integrante de los Pimpinela habló del aspecto sentimental: “Y después la parte emocional, que también es muy importante, no solamente para los cantantes sino para toda la gente. Es importante tener un espacio donde uno pueda trabajar con uno mismo, si no puede ser con un terapeuta que sea con amigos o familia, pero es muy importante tener conversaciones sobre uno y compartir momentos de tristeza, de soledad, de angustia. Yo hago terapia hace muchos años, hago meditación también y trato de mantenerme en mi centro y a veces trato de poder recuperar esa paz, esa serenidad que se pierde con cosas cotidianas”.

Por último, la artista prometió continuar mostrando los detalles de su recuperación en sus redes sociales y le envió un mensaje a sus fanáticos: “Es muy importante. Un día de estos les voy a grabar y mandar un pedacito de las clases con Katie, para que vean cómo hace un artista para subirse a un escenario y cantar. Les mando un beso muy grande, estoy preparándome para estar lista, ya a partir del 17 de octubre empieza la gira. Un beso muy grande a todos”.

Tras sus problemas de salud Lucía Galán viajó a España (@luciaggalan)

A mediados de agosto, Galán se trasladó a España acompañada por su hija. “Estamos en el aeropuerto, rumbo a Madrid, acá Ro vino a acompañarme y a pasar unos días conmigo”, comenzó diciendo la actriz, mientras se preparaba para abordar un vuelo que la llevaría a la capital de España. En el video se la puede ver caminando por los pasillos del aeropuerto Ezeiza con su hija Rocío, quien actualmente está instalada en la ciudad de Madrid.

Lucía aseguró que tiene pensado dar todo lo que tiene en su arsenal para recuperarse: “Voy a trabajar para recuperarme, tengo que hacer mucha gimnasia, recuperar la masa muscular que perdí y la capacidad pulmonar”, dijo y reveló que volverá al país durante la primera semana de octubre para comenzar los ensayos de los espectáculos que tiene planeados. “Yo no llegué a tener cáncer porque lo detectaron a tiempo por una resonancia que me hicieron por una infección en los bronquios. Ahí apareció el quiste. Si no hubiera hecho esa resonancia, y el técnico no hubiera tomado también el abdomen, es muy difícil que hubiera podido seguir adelante”, cerró prometiendo compartir con sus seguidores algunas postales desde la ciudad española.