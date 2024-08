El furcio de Rocío Marengo en vivo cuando quiso jugar al misterio sobre el futbolista famoso con el salió: “¡Se escuchó todo!”

El furcio de Rocío Marengo cuando recordó su romance con un futbolista súper famoso (Video: LAM, América)

Ante la ausencia de Yanina Latorre, LAM sumó “angelitas” invitadas al panel. Rocío Marengo estuvo este lunes en donde terminó recordando los romances que mantuvo con futbolistas, algunos que fueron públicos y otros secretos. Desbocada, terminó protagonizando un furcio cuando quiso mantener en secreto con Ángel de Brito el nombre del jugador con el que salía y terminó revelándolo al no darse cuenta que la cámara la estaba tomando y que el micrófono estaba abierto. El hombre en cuestión: el Kun Aguero.

Todo comenzó cuando ella misma sacó el tema en el ciclo de América. “Yo le pregunté a Naza si salió con algún jugador”, dijo. “Ojo con lo que preguntás porque yo también puedo repreguntar”, la cruzó Nazarena Vélez, tentada de risa, mientras aparecían algunos nombres de futbolistas. “No salí con Martín Palermo. Él era el exmarido de mi amiga Jaqueline Dutrá. Hace mucho que no la veo. No sé en qué andará”, descartó.

“¿Fuiste muy botinera o poquito? ¿2 o 3 botines probaste?”, la pinchó el conductor. “¡Ay, qué feo tema! Poquitos. Lo que pasa es que yo trabajaba en Mar de fondo, hacía notas, y a Fantino no le gustaba que yo me vincule con ellos”, recordó Rocío, que está en pareja desde hace varios años con Eduardo Fort. “Tampoco salí con Alejandro Fantino. Era mi amigo. Yo le presenté chicas muy famosas”, contó, con picardía.

El furcio de Rocío Marengo cuando recordó su romance con un futbolista súper famoso y terminó revelando que era el Kun Agüero (LAM, América)

“Yo salí con el Bombón Rosada que jugaba en Chacarita y en Boca. La familia es un amor”, soltó, ante la insistencia del resto de las panelistas sobre el exmediocampista Ariel Rosada. “También tuve otro novio… ¡Es horrible lo que estoy haciendo! Jugaba en la selección uruguaya. Sebastián Sosa, si mal no recuerdo porque pasaron muchos años”, continuó, risueña antes de que la corrijan con que en realidad estaba hablando del arquero charrúa Sebastián Veira.

Incluso contó una desopilante anécdota. “Fuimos a ver a la selección uruguaya con mi hermana porque mi novio era el arquero. ¡Pobre, se va a querer matar! Le empezaron a hacer goles y goles y la gente le gritaba ‘¡uno, dos, tres, cuatro, koala!’”, recordó, sobre las gastadas que tenía el deportista con su hit “El baile del koala”. “Yo pasé de ser la primera dama, a ser Wanda, a estar escondida. No es fácil ser botinera cuando el chico juega mal. Tenes que bancarla”, lanzó, tentada de risa.

Fiel a su estilo, Marengo terminó con un exabrupto al aire cuando creía que la cámara no la estaba tomando y mencionaba al Kun como uno de sus amores secretos. “No, con él no. Con Higuaín no salí”, arrojó primero, luego de que Ángel se cubrió la cara para que nadie más que ella se entere sobre su consulta amorosa. “Ok, me gusta que reserves la pregunta”, ironizó él, ante la verborragia de ella.

“Quería decir que el Kun salió con una amiga”, intentó Rocío Marengo arreglar su exabrupto

“Vení que te cuento esta”, le pidió Rocío, unos segundos después, mientras se veía de lleno como le soltaba el nombre del Kun Agüero y todos estallaban. “¡Se escucha, bolud...!”, la cruzó De Brito, como el resto de las “angelitas”, ya sin poder creer su furcio y ella pasaba del asombro a taparse el rostro avergonzada. “¿Saliste con el Kun Agüero? Ahora vamos a desarrollar todo este tema”, la fustigó el animador, divertido.

“Se entendió mal”, intentó explicar, unos minutos después. “No, no. Se escuchó Kun Agüero clarísimo”, la interrumpió el periodista. “Quería decir que él salió con una amiga”, intentó enmendar su error, pero el conductor siguió disfrutando su furcio. “Ya no lo podés arreglar”, apuntó, filoso.

Para cerrar, la exmodelo compartió su añoranza por aquellos años. “¡Qué linda época! Si yo me muero mañana, yo quiero decirlo. Qué linda época la que vivimos de ir a Esperanto, La Diosa, Sunset, Folia. ¡Qué lindos amigos que tengo de esa época!”