Murió Samuel Liberman, empresario pionero de la televisión por cable, a los 92 años

El empresario junto a su hijo Guillermo, a quien le transmitió varias de sus pasiones (Crédito: https://samuelliberman.com/)

A los 92 años murió en el día de ayer Samuel Liberman, empresario argentino quien fue precursor de la televisión por cable en Argentina, formando parte integral de su desarrollo, luego de embarcarse en varios negocios poco explorados en el mercado que logró llevar al éxito.

Liberman, quien nació el 19 de mayo de 1932, fue fundador de Video Cable Comunicación (VCC), uno de los primeros proveedores de televisión por cable, la cual comenzó a tomar notoriedad en los años 80, cuando los avances tecnológicos dieron a lugar a diferentes cambios en el rubro. En ese mismo tiempo fue cuando se dio la aparición de dos empresas que proveían el servicio pago en el país, siendo una de ellas Cablevisión, que pasó a manos del grupo que lideraba Eduardo Eurnekian a poco tiempo de su fundación en 1980, y luego la compañía de Samuel, la cual también le abrió pasó al satélite INTELSAT, la primera señal de programación audiovisual desde Argentina.

Su apuesta por la televisión le dio paso libre a su rápida evolución, la cual llevó a que hoy en día mantuviera su calidad con una variedad de formatos y plataformas, tales como el streaming. Pero esto no habría sido posible sin que Liberman vendiera a fines de 1990 casi el 40% de VCC que le quedaba, ya que previamente había cerrado trato con US West Media Group, el cual se quedó con casi la totalidad de la empresa que llegó a contar con más de 600 mil abonados y miles de suscriptores. Si bien no tardó en dejar este ámbito, su hermano José se vio atraído por el camino que emprendió él años atrás y llegó a ser dueño de una de las principales empresas de electrónica de Tierra del Fuego, Athuel Electrónica.

Liberman demostró un gran interés por emprender en diferentes áreas (Crédito: https://samuelliberman.com/)

Previamente, entre las décadas de 1960 y 1970, Liberman incursionó en el mundo empresarial con la representación para América Latina de la marcas japonesas de relojes Orient y Seiko, luego de un viaje a Nueva York. En esa misma línea, según cuenta su sitio web oficial, tiempo más tarde se dedicó a la producción, distribución y comercialización de flores frescas mediante a su compañía Floramérica Enterprises. La misma no solo contaba con sedes Colombia, Ecuador y México, sino que también supo traspasar las barreras culturales hasta llevarlas a sitios como Estados Unidos, Holanda e incluso Japón.

Además de su vasta dedicación en el mundo del entretenimiento y el de los negocios, Liberman mostró una gran afición por los caballos, la cual le transmitió a uno de sus cuatro hijos, Guillermo. A raíz de esto, a mediados de 1980 decidió efectuar la compra del Haras De La Pomme, ubicado en las cercanías de la localidad de San Antonio de Areco, que en ese entonces se encontraba inactivo. Con el pasar de los años y el empeño del empresario, el lugar supo escalar niveles más altos y ocupar el cuadro de honor de los Haras. Incluso llegó a ser reconocido por sus productos, los cuales llegaron a comercializarse a lo largo del continente americano.

Una de sus últimas apuestas se dio en el cultivo de aceitunas y producción de aceite durante los primeros años del 2000. Tras incursionar y fundar Salmoamérica, empresa dedicada al cultivo y procesamiento del salmón en Chile dos décadas atrás, Liberman decidió volver al rubro de alimentos y reconstruyó un hipódromo para llevar a cabo la plantación y elaboración de sus productos, lo que despertó la curiosidad del mayor de sus herederos, que si bien ya tenían un fuerte vínculo su devoción por la actividad hípica, su relación se vio más fortalecida al seguir su camino como empresario.

También se destacó como empresario hotelero. A finales de los años 90 en asociación con Hyatt Corporation desarrolló dos hoteles exclusivos en Sudamérica: Park Hyatt Mendoza Hotel, Casino & Spa en Argentina y Grand Hyatt Sao Paulo en Brasil. Park Hyatt Mendoza fue vendido en el año 2018 y Gran Hyatt Sao Paulo en el año 2021.

A principios del año 2000 invirtió en el sector inmobiliario con la construcción de edificios de oficinas en Argentina y el desarrollo de fraccionamientos con fines residenciales y comerciales en Uruguay y Argentina. En 2017 el grupo decidió participar nuevamente en el sector de bienes raíces con la adquisición y desarrollo de un edificio de oficinas en el distrito comercial y de negocios de Santa María, en Ciudad de Panamá.