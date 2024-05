Rodrigo Noya habló de la operación que cambió su vida: en qué consistió

Rodrigo Noya mostró en detalle el proceso quirúrgico al que se sometió en las últimas horas (Instagram)

Desde que dio sus primeros pasos ante la luz de las cámaras, Rodrigo Noya se ha caracterizado por un detalle: sus anteojos. Si bien no hubo momento en que se mostrara sin ellos, el actor tomó una radical decisión semanas atrás. “Nueva etapa, estoy verdaderamente feliz”, adelantó a la hora de emprender un viaje a Mendoza, donde se sometió a una intervención quirúrgica.

“Los anteojos me acompañaron toda mi vida, formaron parte de mi personalidad y hoy decido operarme por una cuestión de salud”, continuó el joven, quien emprendió un viaje fugaz a dicha provincia junto a su pareja, quien lo apoyó en todo el proceso. A altas horas de la madrugada del martes, el muchacho que supo hacerse conocido tras su paso por Agrandadytos con su hermana, Agustina, explicó que primero iba a operarse uno de los ojos y la otra semana, el siguiente.

“Muchos me estuvieron preguntando qué es lo que me voy a hacer. La operación consta de un lente intraocular, es decir, como un lente que va dentro del ojo”, explicó a la hora de referirse a la intervención que llevó a cabo en un prestigioso centro oftalmológico, donde fue tratado por su visión.

En sus posteos en la plataforma de Instagram, Noya mostró, desde su registro en la clínica, pasando por los pre quirúrgicos para verificar la condición de su vista, hasta el postoperatorio, para el cual se vio obligado a ponerse unos lentes de sol.

El actor fue acompañado por su pareja, quien le ayudó a capturar todo el proceso (Instagram)

“Bueno, acá estoy, me operé el primer ojo”, señaló al mostrarse con unos anteojos negros que lo ayudaban a afrontar el sol. “Salió todo increíble, no sentí absolutamente nada. Tengo que usar esto por el tema de las luces, pero después les voy a estar mostrando cómo quedó. Todo espectacular”, continuó el artista, cuyo tono de voz dejó ver lo entusiasmado que se encontraba por finalizar su paso por el centro médico.

Tal como se mencionó previamente, Rodrigo no fue solo, sino que lo acompañó su novia. “Lo lindo de dar este paso tan importante con vos. Lo lindo que fue coincidir”, escribió la mujer junto a un recopilado de las fotos que fue sacando durante su paso por la provincia de Mendoza, el cual tendrá su fin luego de que el actor, quien compartió la historia que subió su pareja y le agradeció profundamente el hecho de acompañarlo y apoyarlo en su decisión para cuidar de su salud, tenga el alta.

Rodrigo Noya dejó los anteojos

Desde muy chico, Rodrigo se vio obligado a usar anteojos para mejorar su vista (Agrandadytos - El Trece)

Cabe mencionar que su elección de someterse a una operación no es reciente, sino que hace tiempo que viene pensándolo. En una entrevista para la revista Pronto, el muchacho explicó que quería dejar de usar sus lentes, los cuales empezó a usar a temprana edad. “A los 3 ya usaba unos oclusores porque tengo estrabismo y son como unos parches que te ponen en los ojos para tratar de enderezar el estrabismo que es como una desviación. Después, a los 4, ya me puse los primeros de goma. Casi no tengo registro sin anteojos”, contó el protagonista de la serie Hermanos y detectives, en la cual trabajó con Rodrigo de la Serna.

“A veces me pasa que dependiendo del modelo de los anteojos me incomoda más o menos. Capaz te agachás y se te resbalan o en la obra me pasa que, si transpiro, se me patinan un poquito. Pero son como parte de mí y cuando no los tengo puestos, hago el gesto de acomodármelos o moverlos. Ya estoy muy acostumbrado”, explicó el exparticipante del Hotel de los Famosos, el cual abandonó para cederle su lugar a Matilda Blanco.

Allí también había hablado de la operación que terminó llevando a cabo esta semana, a la cual se refirió que era por “todo lo que me fue gastando el ojo por usar el aumento: astigmatismo e hipermetropía. La idea es mejorar el estrabismo de los dos ojos, aunque en donde más tengo es en el izquierdo”, confesó.